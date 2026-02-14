Il Como cade, la Fiorentina si riaccende nel segno Juve: 2-1 con Fagioli e Kean. Morata furioso

Colpaccio della Fiorentina in trasferta sul campo del Como : la formazione di Vanoli espugna il Sinigaglia per 2-1 e si porta a casa tre punti fondamentali per la lotta salvezza. Fiorentina in vantaggio al 26° minuto grazie ad un'azione in solitaria di Nicolò Fagioli che, prima si fa respingere il destro dalla difesa del Como, e poi, riconquistando palla, fulmina Butez sul proprio palo. Nella ripresa la Viola trova il raddoppio su rigore: Mandragora subisce fallo da Perrone e Kean dal dischetto trasforma. Il Como non ci sta e accorcia le distanze al 77° grazie ad un'autorete di Parisi ; i lariani provano ad acciuffare il pari ma senza successo. Finale incandescente con le due formazioni che vengono a contatto diverse volte a gioco fermo: ne fanno le spese prima Vanoli espulso dalla panchina e poi Morata a cui viene estratto il secondo giallo al minuto 89 per una spinta a Pongracic a palla lontana.

Como-Fiorentina 1-2, la cronaca

Da Parisi nasce il vantaggio ospite al 26', dopo un avvio di gara caratterizzato da tanta imprecisione per entrambe le squadre. L'esterno mancino mette in mezzo un pallone per Fagioli, bravo a lanciarsi sulla sfera dopo la respinta della prima conclusione, saltando Kempf e insaccando alle spalle di Butez. Immediata la reazione del Como. Al 29' Nico Paz si lancia su un traversone di Kuhn, spedendo il pallone sul fondo. Solo i lariani in campo nell'ultimo quarto d'ora prima dell'intervallo. De Gea, però, non rischia quasi mai: 0-0 dopo i primi 45'.

Subito due cambi per la squadra di Fabregas che prova ad aggredire la Fiorentina fin dal primo pallone. Sono gli ospiti, però, a trovare il raddoppio al 54'. Sgambetto di Perrone su Mandragora in area e Marchetti indica subito il dischetto. Dagli undici metri si presenta Kean, che spiazza Butez e realizza la seconda rete consecutiva dopo quella contro il Torino, la prima fuori casa in questo campionato. Dopo lo 0-2, il copione è lo stesso della mezz'ora precedente. Il Como è sempre più pericoloso, ma il pallone continua a non entrare per un mix di imprecisione e sfortuna. Al 32° la rete che dimezza lo svantaggio arriva da un autogol di Parisi. Cross dalla sinistra di Jesus Rodriguez, entrato benissimo a inizio ripresa, colpo di testa di Morata e deviazione decisiva del laterale viola. Animi accesi nel finale. Dopo l'espulsione di Vanoli per proteste, negli ultimi cinque minuti Morata riceve due gialli in due minuti e lascia il campo in anticipo.