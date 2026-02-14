Atalanta, Ederson e Zalewski aprono la caccia all'Europa: Lazio ko all’Olimpico e Como scavalcato

L'Atalanta espugna l'Olimpico. Gli uomini di Palladino superano la Lazio trascinati dalla reti di Ederson (41', rig.) e Zalewski (60') e salgono a quota 42 punti che valgono il 6º posto in classifica davanti al Como, che nell'altro incontro di giornata si è invece arreso alla Fiorentina. Resta invece ferma con 33 punti la formazione di Sarri, costretta a giocare un'altra sfida di casa in un'atmosfera spettrale a causa della protesta contro la gestione Lotito portata avanti dalla tifoseria biancoceleste, che diserta nuovamente gli spalti. Il calendario vede ora la Dea impegnata nel primo atto degli spareggi di Champions League contro il Borussia Dortmund: appuntamento martedì 17 al Westfalenstadion. A seguire, la sfida di Bergamo contro il Napoli di domenica 22. L'agenda di Sarri prevede invece la trasferta di Cagliari di sabato 21 e la gara esterna contro il Torino dell'1 marzo.