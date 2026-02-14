Tuttosport.com
Atalanta, Ederson e Zalewski aprono la caccia all'Europa: Lazio ko all’Olimpico e Como scavalcato

La Dea batte la formazione biancoceleste alla 25ª giornata e supera in classifica i Lariani di Fabregas
3 min
LazioatalantaSerie A
Atalanta, Ederson e Zalewski aprono la caccia all'Europa: Lazio ko all’Olimpico e Como scavalcato© Agenzia Aldo Liverani Sas

L'Atalanta espugna l'Olimpico. Gli uomini di Palladino superano la Lazio trascinati dalla reti di Ederson (41', rig.) e Zalewski (60') e salgono a quota 42 punti che valgono il 6º posto in classifica davanti al Como, che nell'altro incontro di giornata si è invece arreso alla Fiorentina. Resta invece ferma con 33 punti la formazione di Sarri, costretta a giocare un'altra sfida di casa in un'atmosfera spettrale a causa della protesta contro la gestione Lotito portata avanti dalla tifoseria biancoceleste, che diserta nuovamente gli spalti. Il calendario vede ora la Dea impegnata nel primo atto degli spareggi di Champions League contro il Borussia Dortmund: appuntamento martedì 17 al Westfalenstadion. A seguire, la sfida di Bergamo contro il Napoli di domenica 22. L'agenda di Sarri prevede invece la trasferta di Cagliari di sabato 21 e la gara esterna contro il Torino dell'1 marzo. 

Lazio-Atalanta: il racconto della partita

Olimpico ancora deserto a causa della protesta portata avanti dal tifo organizzato biancoceleste contro la gestione Lotito. Dopo un primo quarto d'ora viziato dalle tante imprecisioni su entrambi i versanti, è l'Atalanta a guadagnare la prima occasione con la conclusione di Krstovic che servito da Bernasconi calcia di prima intenzione ma trova Provstgaard a negare il vantaggio ospite con un salvataggio sulla linea. La Lazio risponde con Taylor che con una gran botta di prima al 27' fa tremare il palo di Carnesecchi. Al 38', Sacchi indica il dischetto per fallo di mano di Cataldi che col braccio destro respinge irregolarmente il cross di Zappacosta: dagli 11 metri, Ederson non sbaglia. Nella ripresa, Carnesecchi salva il vantaggio con un grande intervento su Noslin. Poi, il raddoppio di Zalewski che al 60' indovina un sinistro vincente. Nel finale, Raspadori accusa un dolore alla coscia sinistra e abbandona il campo. Palladino ha però esaurito i cambi e gli ospiti restano in 10 fino al triplice fischio, riuscendo comunque a difendere il doppio vantaggio. Solo un brivido al 90', con il palo colpito dal colpo di testa di Ratkov.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

