Sassuolo, Laurientè e Pinamonti ribaltano l'Udinese in 2 minuti: Grosso aggancia Runjaic

Colpo esterno del Sassuolo, che ribalta il vantaggio dell'Udinese e torna al successo dopo la manita subita dall'Inter nell'impegno precedente. Al Bluenergy Stadium, gli uomini di Grosso passano in svantaggio dopo 10 minuti di gioco con Solet. Nella ripresa, i neroverdi pareggiano allora i conti al 56' con Laurienté, servito dal bel tacco di Pinamonti, il quale 2 minuti più tardi firma il sorpasso con un colpo di testa vincente. La formazione di Runjaic torna a segno con Bertola al 70', ma la marcatura viene invalidata per tocco di mano. Il Sassuolo rientra così dalla 25ª giornata con 32 punti in classifica che valgono oltretutto l'aggancio all'Udinese. La prossima, i friulani affronteranno il Bologna al Dall'Ara (23/02) mentre i neroverdi riceveranno il Verona (20/02).
Udinese-Sassuolo: il racconto della partita
Parte forte il Sassuolo che guadagna la prima occasione da gol con il tiro-cross di Thorstvedt mancato per pochissimo da Pinamonti. Ma a sbloccare le marcature è l'Udinese con una grande azione individuale di Solet che al 10' minuto di gioco spiazza Muric e centra il suo secondo gol consecutivo. Gli ospiti tornano ad affacciarsi in avanti, ma i friulani difendono il vantaggio fino al duplice fischio. Nella ripresa, i neroverdi provano a pareggiare i conti con una palla messa in mezzo da Laurienté, sulla quale non arriva però Pinamonti. Poi, i due ribaltano lo svantaggio dapprima con uno splendido assist di tacco dell'ex Inter finalizzato dal francese al 56' e subito dopo con il colpo di testa del numero 99 che al 58' firma il sorpasso ospite. La formazione di Runjaic va nuovamente a segno con Bertola, che al 70' insacca sugli sviluppi di un calcio d'angolo: la marcatura viene però invalidata per tocco di mano. Al 77', Nzola viene servito da Thorstvedt e colpisce il palo, ma la posizione era in fuorigioco. Al triplice fischio fanno festa gli ospiti.