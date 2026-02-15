Sassuolo, Laurientè e Pinamonti ribaltano l'Udinese in 2 minuti: Grosso aggancia Runjaic

Udinese-Sassuolo: il racconto della partita

Parte forte il Sassuolo che guadagna la prima occasione da gol con il tiro-cross di Thorstvedt mancato per pochissimo da Pinamonti. Ma a sbloccare le marcature è l'Udinese con una grande azione individuale di Solet che al 10' minuto di gioco spiazza Muric e centra il suo secondo gol consecutivo. Gli ospiti tornano ad affacciarsi in avanti, ma i friulani difendono il vantaggio fino al duplice fischio. Nella ripresa, i neroverdi provano a pareggiare i conti con una palla messa in mezzo da Laurienté, sulla quale non arriva però Pinamonti. Poi, i due ribaltano lo svantaggio dapprima con uno splendido assist di tacco dell'ex Inter finalizzato dal francese al 56' e subito dopo con il colpo di testa del numero 99 che al 58' firma il sorpasso ospite. La formazione di Runjaic va nuovamente a segno con Bertola, che al 70' insacca sugli sviluppi di un calcio d'angolo: la marcatura viene però invalidata per tocco di mano. Al 77', Nzola viene servito da Thorstvedt e colpisce il palo, ma la posizione era in fuorigioco. Al triplice fischio fanno festa gli ospiti.