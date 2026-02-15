Pellegrino stende il Verona nel recupero: scatto Parma. Pareggio tra Cremonese e Genoa

Grazie a un colpo di testa di Mateo Pellegrino al 93' il Parma supera 2-1 al Tardini il Verona e compie uno scatto importante in ottica salvezza. La gara inizia subito bene per i padroni di casa che passano avanti dopo appena quattro giri di lancette con la rete di Bernabé . All'11' la formazione di Cuesta va pure in superiorità numerica per il rosso diretto sventolato dall'arbitro Luca Pairetto all'indirizzo dell'attaccante degli scaligeri Orban . Nonostante l'uomo in meno gli ospiti non si scompongono e nel finale della prima frazione di gioco trovano il pari con Harroui su rigore . Nella ripresa gli emiliani tentano in tutti i modi di sfondare la retroguardia avversaria ma i veneti si difendono con ordine. In pieno recupero, però, il solito Pellegrino svetta più in alto di tutti, raccoglie il cross di Nicolussi Caviglia, entrato intorno all'ora di gioco per Keita, e con un'incornata trafigge Montipò regalando tre punti preziosissimi ai suoi. Il Parma sale infatti a quota 29 allontanandosi così dalla zona retrocessione mentre la formazione di Paolo Sammarco resta ultima insieme al Pisa con appena 15 punti racimolati in 25 partite. Per mantenere la categoria servirà ora un miracolo.

Cremonese e Genoa non si fanno male: 0-0 allo Zini

Termina invece 0-0 il match dello Zini. Cremonese e Genoa non si fanno male e si dividono la posta in palio. I grigiorossi di Davide Nicola interrompono una striscia di tre sconfitte consecutive e si portano a quota 24 così come il Grifone di Daniele De Rossi che si mette alle spalle i ko recenti contro Lazio e Napoli: due sconfitte per 3-2 arrivate in pieno recupero dopo che i liguri avevano giocato alla pari.