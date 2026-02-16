Cagliari-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

CAGLIARI - A chiudere la 25ª giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 alla Domus Arena tra Cagliari e Lecce. Reduci dalla sconfitta dell'Olimpico contro la Roma (2-0) che ha interrotto una striscia di tre successi consecutivi, i sardi fin qui hanno racimolato 28 punti accumulando un discreto vantaggio sulla zona retrocessione. I rossoblù di Fabio Pisacane hanno dimostrato di potersela giocare alla pari contro chiunque, soprattutto in casa dove hanno battuto per 1-0 sia la Roma che la Juve. I salentini, invece, sono a quota 21, in piena lotta per non retrocedere. Nell'ultimo turno la formazione di Eusebio Di Francesco, ex della sfida (ha allenato il Cagliari dall'estate 2020 a febbraio 2021), ha superato 2-1 al Via del Mare l'Udinese interrompendo un digiuno che durava da otto gare. All'andata finì 2-1 per gli isolani, con la doppietta del Gallo Belotti a ribaltare il momentaneo vantaggio giallorosso siglato dopo appena cinque giri di lancette da Tiago Gabriel.