Cagliari-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Nel posticipo della 25ª giornata i sardi di Fabio Pisacane ospitano alla Domus Arena i salentini di Eusebio Di Francesco
4 min
Cagliari-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A© L.Canu / Ciamillo

CAGLIARI - A chiudere la 25ª giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 alla Domus Arena tra Cagliari e Lecce. Reduci dalla sconfitta dell'Olimpico contro la Roma (2-0) che ha interrotto una striscia di tre successi consecutivi, i sardi fin qui hanno racimolato 28 punti accumulando un discreto vantaggio sulla zona retrocessione. I rossoblù di Fabio Pisacane hanno dimostrato di potersela giocare alla pari contro chiunque, soprattutto in casa dove hanno battuto per 1-0 sia la Roma che la Juve. I salentini, invece, sono a quota 21, in piena lotta per non retrocedere. Nell'ultimo turno la formazione di Eusebio Di Francesco, ex della sfida (ha allenato il Cagliari dall'estate 2020 a febbraio 2021), ha superato 2-1 al Via del Mare l'Udinese interrompendo un digiuno che durava da otto gare. All'andata finì 2-1 per gli isolani, con la doppietta del Gallo Belotti a ribaltare il momentaneo vantaggio giallorosso siglato dopo appena cinque giri di lancette da Tiago Gabriel. 

SEGUI CAGLIARI-LECCE IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Cagliari-Lecce: diretta tv e streaming

Cagliari-Lecce, posticipo della 25ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 alla Domus Arena di Cagliari e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

 

 

Le probabili formazioni di Cagliari-Lecce

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Adopo, Sulemana; Palestra, Mazzitelli, Esposito; Kilicsoy. Allenatore: Pisacane. 

A disposizione: Ciocci, Sherri, Cogoni, Dossena, Idrissi, Raterink, Zé Pedro, Albarracin, Liteta, Mendy, Pavoletti, Trepy. 

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. Allenatore: Di Francesco. 

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Gaspar, Jean, Ndaba, Fofana, Ngom, Helgason, Sala, Marchwinski, Ndri, Stulic.

ARBITRO: Feliciani di Teramo. ASSISTENTI: Lo Cicero-Mokhtar. IV UFFICIALE: Bonacina. VAR: Camplone. ASS. VAR: Guida. 

Cagliari-Lecce: scopri tutte le quote

 

 

 

 

