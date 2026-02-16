Cagliari-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

CAGLIARI - A chiudere la 25ª giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 alla Domus Arena tra Cagliari e Lecce. Reduci dalla sconfitta dell'Olimpico contro la Roma (2-0) che ha interrotto una striscia di tre successi consecutivi, i sardi fin qui hanno racimolato 28 punti accumulando un discreto vantaggio sulla zona retrocessione. I rossoblù di Fabio Pisacane hanno dimostrato di potersela giocare alla pari contro chiunque, soprattutto in casa dove hanno battuto per 1-0 sia la Roma che la Juve. I salentini, invece, sono a quota 21, in piena lotta per non retrocedere. Nell'ultimo turno la formazione di Eusebio Di Francesco, ex della sfida (ha allenato il Cagliari dall'estate 2020 a febbraio 2021), ha superato 2-1 al Via del Mare l'Udinese interrompendo un digiuno che durava da otto gare. All'andata finì 2-1 per gli isolani, con la doppietta del Gallo Belotti a ribaltare il momentaneo vantaggio giallorosso siglato dopo appena cinque giri di lancette da Tiago Gabriel.
SEGUI CAGLIARI-LECCE IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Cagliari-Lecce: diretta tv e streaming
Cagliari-Lecce, posticipo della 25ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 alla Domus Arena di Cagliari e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Cagliari-Lecce
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Adopo, Sulemana; Palestra, Mazzitelli, Esposito; Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Ciocci, Sherri, Cogoni, Dossena, Idrissi, Raterink, Zé Pedro, Albarracin, Liteta, Mendy, Pavoletti, Trepy.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Gaspar, Jean, Ndaba, Fofana, Ngom, Helgason, Sala, Marchwinski, Ndri, Stulic.
ARBITRO: Feliciani di Teramo. ASSISTENTI: Lo Cicero-Mokhtar. IV UFFICIALE: Bonacina. VAR: Camplone. ASS. VAR: Guida.
Cagliari-Lecce: scopri tutte le quote