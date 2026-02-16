La Serie A compra il Fantacalcio: l'annuncio, cosa può cambiare e quanti milioni vale

Importantissima novità per tutti gli appassionati di Fantacalcio. Durante l'assemblea della Lega Serie A tenutasi lunedì 16 febbraio, il presidente Ezio Simonelli ha annunciato di aver dato il via libera per acquistare il 51% delle quote del gioco, gestito dall'azienda Quadronica srl: nata nel 2008 ad opera di due imprenditori napoletani. L'idea era nata nelle scorse settimane e tra i principali promotori troviamo l'amministratore delegato Luigi De Siervo. Il Fantacalcio oggi non è più solo un gioco, ma un business da 3 milioni di utenti e 9 milioni di euro di fatturato.
L'annuncio di Simonelli
A dare la notizia ci ha pensato il presidente della Lega Serie A in persona: Ezio Simonelli, intervenuto in seguito all'assemblea di lunedì 16 febbraio, in cui si è discusso del grave errore arbitrale avvenuto in Inter-Juve ma non solo. Sul tavolo delle discussioni anche la possibilità di rilevare il 51% delle quote del Fantacalcio per una cifra intorno ai 40 milioni di euro: gioco gestito dalla società Quadronica srl di proprietà al 50% dei due imprenditori napoletani Nino Ragosta e Luigi Cutolo. Queste le parole del presidente Simonelli: "Assemblea molto tranquilla, abbiamo preso una serie di decisioni, tra cui l’acquisto della maggioranza del Fantacalcio, per poterlo arricchire con le nostre immagini e dare un prodotto sempre più appetibile".
Tutti i numeri del Fantacalcio
Guai a pensare che il Fantacalcio sia solo un gioco. La Lega Serie A vorrebbe acquistare un business da 3 milioni di utenti e 9 milioni di euro previsti di fatturato: cifra molto distante dai 1,2 milioni con cui la società veniva valutata nel 2015. Le entrate per il Fantacalcio arrivano dagli account premium - 12 euro al mese di abbonamento per sbloccare funzioni aggiuntive - e soprattutto dalle pubblicità. Non si tratta però di banner invasivi o fastidiosi pop-up, ma di una promozione intelligente e personalizzata, che vanta ad esempio sponsorizzazioni sulle maglie delle "fanta-squadre" o led virtuali durante l'entrata delle formazioni. Un modello che ha attirato grandi marchi come Eni, McDonald’s e Bancomat.
Il precedente del 2021
Questa non è la prima volta che le strade del Fantacalcio e della Serie A si incrociano. Già nel 2021 era stata annunciata la partnership ufficiale tra il sito Fantacalcio.it e l'allora Serie A Tim, che sanciva come il gioco divenisse il Fantasy Game ufficiale del nostro campionato, dal nome Fantacalcio Serie A Tim. La partnership prevedeva la presenza di opinionisti come Pardo, Trevisani e Giunta nel ruolo di pagellisti ufficiali della piattaforma. Allora era già intervenuto Luigi De Siervo, oggi uno dei principali fautori dell'idea di rilevare la società: "Siamo molto soddisfatti di questo accordo con Fantacalcio.it perché è il partner ideale per la Lega Serie A per offrire nuove iniziative di entertainment ed e-gaming che accrescano le interazioni con ogni partita della Serie A TIM".
