La Serie A compra il Fantacalcio: l'annuncio, cosa può cambiare e quanti milioni vale

Guai a pensare che il Fantacalcio sia solo un gioco. La Lega Serie A vorrebbe acquistare un business da 3 milioni di utenti e 9 milioni di euro previsti di fatturato: cifra molto distante dai 1,2 milioni con cui la società veniva valutata nel 2015. Le entrate per il Fantacalcio arrivano dagli account premium - 12 euro al mese di abbonamento per sbloccare funzioni aggiuntive - e soprattutto dalle pubblicità. Non si tratta però di banner invasivi o fastidiosi pop-up, ma di una promozione intelligente e personalizzata, che vanta ad esempio sponsorizzazioni sulle maglie delle "fanta-squadre" o led virtuali durante l'entrata delle formazioni. Un modello che ha attirato grandi marchi come Eni, McDonald’s e Bancomat.

Il precedente del 2021

Questa non è la prima volta che le strade del Fantacalcio e della Serie A si incrociano. Già nel 2021 era stata annunciata la partnership ufficiale tra il sito Fantacalcio.it e l'allora Serie A Tim, che sanciva come il gioco divenisse il Fantasy Game ufficiale del nostro campionato, dal nome Fantacalcio Serie A Tim. La partnership prevedeva la presenza di opinionisti come Pardo, Trevisani e Giunta nel ruolo di pagellisti ufficiali della piattaforma. Allora era già intervenuto Luigi De Siervo, oggi uno dei principali fautori dell'idea di rilevare la società: "Siamo molto soddisfatti di questo accordo con Fantacalcio.it perché è il partner ideale per la Lega Serie A per offrire nuove iniziative di entertainment ed e-gaming che accrescano le interazioni con ogni partita della Serie A TIM".