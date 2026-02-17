Arbitri, pronta la riforma Pro: più qualità ma ci vogliono anni. Quanto guadagna chi dirige 20 gare di Serie A

Meglio tardi che mai. A margine dell’assemblea di ieri, il presidente Simonelli ha annunciato che il 23 marzo si terrà l’incontro tra allenatori, rappresentanti dei club e il designatore arbitrale Gianluca Rocchi . Classico appuntamento di inizio campionato, fin qui rimandato. L’idea era di tenerlo la scorsa settimana, ma Simonelli ha spiegato: "Pensavo si potesse, non c’era disponibilità. Il calendario lo conoscete, è difficile trovare una data". I tempi, però, pesano: l’incontro avverrà tre giorni prima della semifinale dei playoff Mondiali, spartiacque non solo per la Nazionale.

Professionismo arbitrale e caso Zappi: verso il commissariamento dell’AIA?

Sugli arbitri in tanti spingono per accelerare, e la data chiave è vicina: la Corte Federale d’Appello si pronuncerà (non domani ma giovedì, c'è stato un breve rinvio) sul ricorso di Antonio Zappi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, contro l’inibizione per 13 mesi incassata in primo grado. Se la sentenza sarà confermata, la Figc avrà il via libera per commissariare l’Aia: pesano anche le valutazioni circa l'utilizzo del budget (sforato) per il 2025. A quel punto, Gravina potrebbe scongelare la riforma che studia da tempo, Pgmol all’italiana o Gruppo Elite che dir si voglia. Come in Inghilterra, gli arbitri di vertice sarebbero professionisti, sotto il controllo di una società creata ad hoc e partecipata da Figc, Serie A e probabilmente anche Serie B. Una svolta invisa a Zappi - che non si fermerà al secondo grado - e che invece piace molto ai fischietti di vertice, ai quali, dicono, il professionismo consentirebbe di dedicarsi esclusivamente al lavoro di arbitro. Una questione di forma, a guardare i compensi: in Serie A, chi dirige una ventina di gare all’anno porta a casa circa 160.000 euro. È evidente che, di fatto, faccia solo quello, al netto di altre professioni ufficialmente svolte. Dopo il ritiro, peraltro, in diversi restano nell’ambiente, con incarichi nell’Aia o riciclandosi nel ruolo, sempre più richiesto, di commentatori. Sta di fatto che la riforma rappresenterebbe una svolta verso la professionalizzazione e snellirebbe la burocrazia per fare carriera nella categoria. I favorevoli si aspettano che comporti anche maggiore assiduità nella formazione, in una stagione nella quale, a parte la Can, i raduni non svolti sono stati un tema. Magari non trasformerà all’improvviso i La Penna di turno in Collina o Rocchi, ma la convinzione è che possa inaugurare un percorso, di anni, al termine del quale il calcio italiano potrebbe avere una classe arbitrale migliore.