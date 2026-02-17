OpenVAR, Rocchi manda De Marco a dire quanto è bravo La Penna su Kalulu "e su McKennie non è rigore"

Anche nel corso dell'ultimo fine settimana non sono mancate le polemiche, soprattutto per quanto riguarda l'espulsione di Kalulu nel corso di Inter-Juve (condannati anche Comolli e Chiellini). Il francese ha ricevuto un secondo cartellino giallo e quindi il rosso a seguito di una plateale simulazione di Bastoni, che però non è stata vista in campo (e la prova tv non può essere utilizzata). Ad analizzare questo episodio ai microfoni di OpenVar è stato Andrea De Marco, incaricato della FIGC per le relazioni con i club: "Il contatto è lieve e la simulazione ci poteva stare. Il fatto che la libertà di La Penna e della sua famiglia sia stata limitata è gravissimo. Massima solidarietà nei suoi confronti e ad Alessandro Bastoni. Il dissenso nel calcio c'è sempre stato ma quando si tocca la sfera personale non è più sport e va condannato. Le decisioni possono essere discusse, ma non si possono tollerare le minacce". Tutto giusto, ora però ci fate sentire gli audio? Ehm, no, l'AIA li nasconde ancora una volta, non c'è modo di sapere cosa si siano detti sala VAR e La Penna. Per cui via di ovvietà e anche questa trasmissione la portiamo a casa.