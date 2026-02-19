"Sei un cog***ne, un bambino che...": Allegri è di nuovo una furia. La lite con Fabregas che cita Chivu

MILANO - Tensione dentro e fuori dal campo in Milan-Como . I rossoneri pareggiano per 1-1 (ora sono a -7 dall' Inter capolista) ma a far dicutere è stato il comportamento di Fabregas sul finire del match quando, come ammesso da lui stesso, ha trattenuto Saelemaekers per la maglia mentre si stava sviluppando l'azione. Il gesto dell'allenatore del Como ha mandato su tutte le furie Massimiliano Allegri che, per difendere il proprio giocatore, è stato espulso. Situazione finita in campo? Assolutamente no, anzi.

Le scuse, il diverbio, risposta

In conferenza stampa Fabregas ha amesso il suo errore chiedendo più volte scusa: "Chiedo scusa un'altra volta. Il commento di Allegri è esagerato, è stata una toccatina, ma non si deve fare. Come ha detto Chivu: le mani a casa, soprattutto un allenatore. Sarei arrabbiato pure io, le parole a caldo dopo la partita sono sempre un po' così. Chiedo di nuovo scusa a mister Allegri, l'ho già fatto anche con Modric e Maignan. Spero non succeda più nella mia carriera".

Proprio mentre l'ex campione dell'Arsenal usciva dalla sala stampa, ha incrociato nuovamente Allegri che, ancora scottato dall'accaduto - mentre replicava ai microfoni di Dazn, dicendo "allora se la prossima volta parte uno lungo la linea faccio una scivolata e entro anch’io" - rivolgendosi al collega non ci è andato leggero con le parole: "Sei un co****ne, un bambino che ha iniziato a fare l’allenatore".

Una volta ricompostosi, l'allenatore del Milan ha glissato sull'incidente parlando della partita e facendo gli auguri a Fabregas: "Quando si sta in campo bisogna essere rispettosi verso l'arbitro e verso le squadre. C'è stato uno scambio tra allenatori. Però l'importante era fare risultato. Il primo tempo è stato molto noioso. L'errore di Maignan poteva indirizzare la partita, poi l'abbiamo ripresa. Bisogna fare i complimenti al Como perché è sempre difficile giocare contro di loro. Fabregas? Non devo pensare niente. È un allenatore molto giovane. Gli auguro di vincere tanto in carriera perché ha tutte le qualità per farlo".