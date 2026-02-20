Grosso esaltato dal Sassuolo: "Vittoria pesante. Non era immaginabile un livello del genere"

REGGIO EMILIA - Seconda vittoria consecutiva, quarta nelle ultime 5, per il Sassuolo di Fabio Grosso che domina il Verona per 3-0 e per una sera sale all'8° posto in classifica (35 punti). La soddisfazione dell'allenatore degli emiliani nel post-partita: "Sono contento, la partita di oggi nascondeva tantissime difficoltà ma siamo stati bravi a soffrire pizzicando gli avversari nei momento decisivi grazie al lavoro dei nostri attaccanti. Questo è un livello altissimo per dove arriviamo noi, poi abbiamo belle qualità con ragazzi: siamo un mix che deve amalgamarsi bene, in alcuni momenti abbiamo sofferto, in altri abbiamo raccolto quanto seminato. Non era scontato, anzi era molto difficile e ce lo godiamo. Continueremo a lavorare per farci trovare pronti. La partita stasera era difficile perché loro ci aggredivano e poi cercavano la profondità, nella prima parte abbiamo faticato poi per la grande disponibilità dei giocatori offensivi abbiamo trovato le distanze giuste e siamo stati bravi a punirli portando a casa una partita molto difficile e bella".

Berardi e Pinamonti in Nazionale?: "Domenico sa tutto quello che serve, ci affidiamo alle sue intuizioni e facciamo tutti il tifo per fare questo passo che ci manca. Andrea? Copia e incolla con la risposta di prima"