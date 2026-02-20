Grosso esaltato dal Sassuolo: "Vittoria pesante. Non era immaginabile un livello del genere"

REGGIO EMILIA - Seconda vittoria consecutiva, quarta nelle ultime 5, per il Sassuolo di Fabio Grosso che domina il Verona per 3-0 e per una sera sale all'8° posto in classifica (35 punti). La soddisfazione dell'allenatore degli emiliani nel post-partita: "Sono contento, la partita di oggi nascondeva tantissime difficoltà ma siamo stati bravi a soffrire pizzicando gli avversari nei momento decisivi grazie al lavoro dei nostri attaccanti. Questo è un livello altissimo per dove arriviamo noi, poi abbiamo belle qualità con ragazzi: siamo un mix che deve amalgamarsi bene, in alcuni momenti abbiamo sofferto, in altri abbiamo raccolto quanto seminato. Non era scontato, anzi era molto difficile e ce lo godiamo. Continueremo a lavorare per farci trovare pronti. La partita stasera era difficile perché loro ci aggredivano e poi cercavano la profondità, nella prima parte abbiamo faticato poi per la grande disponibilità dei giocatori offensivi abbiamo trovato le distanze giuste e siamo stati bravi a punirli portando a casa una partita molto difficile e bella".
Berardi e Pinamonti in Nazionale?: "Domenico sa tutto quello che serve, ci affidiamo alle sue intuizioni e facciamo tutti il tifo per fare questo passo che ci manca. Andrea? Copia e incolla con la risposta di prima"
Sammarco: "Errori individuali grossolani"
Per l'Hellas è la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite che lo lascia alll'ultimo posto, le parole di Paolo Sammarco: "L'approccio è stato buono però dopo un 3-0 sembra ridicolo parlare di questo, abbiamo fatto degli errori anche individuali grossolani e contro una squadra come il Sassuolo lo paghi caro. Mancata reazione? Sicuramente è preoccupante, abbiamo fatto fatica a reagire. C'era la volontà di riprenderla dopo un buon primo tempo, poi abbiamo preso quel terzo gol in contropiede. In questo momento è difficile reagire ma dobbiamo farlo per forza. Speriamo che ci siano diverse soluzioni dalla prossima settimana perché eravamo veramente contati. La testa fa la differenza in questi momenti, dobbiamo restare uniti per cercare di fare risultati".