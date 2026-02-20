Tuttosport.com
Berardi trascina il Sassuolo con una doppietta, per il Verona è notte fonda: pesante ko al Mapei

L'Hellas crolla 3-0 a Reggio Emilia - a segno anche Pinamonti oltre al talento calabrese - e resta ultima in classifica insieme al Pisa. I neroverdi di Grosso sorpassano provvisoriamente il Bologna
2 min
Berardi trascina il Sassuolo con una doppietta, per il Verona è notte fonda: pesante ko al Mapei© Getty Images
REGGIO EMILIA - Quaranta minuti di controllo, poi 5′ di vero Sassuolo e per l'Hellas Verona è notte fonda. Nel match verità i neroverdi trionfano 3-0 con gol di Pinamonti e doppietta di Berardi, sorpassando il Bologna e portandosi, con 35 punti, a -7 dall'Atalanta e dal Como. La formazione scaligera di Sammarco, che chiude in dieci per l'espulsione finale di Al Musrati, resta ultima in classifica insieme al Pisa a quota 15.

Il match

Brivido in avvio quando Bradaric lancia lungo verso Bowie che si scontra con Muric, per Marinelli è tutto regolare. Le due squadre si studiano, il Verona cerca la profondità per innescare Sarr e Bowie, il Sassuolo ragiona. Al quarto d’ora Berardi perde palla, il tiro di Bowie viene murato, Sarr impegna Muric che devia in angolo. Poco dopo Frese spara in diagonale, più potenza che precisione, sfera sul fondo. Il Sassuolo risponde al 32′ con Laurientè ma nessuno riesce a deviare l’assist del francese. Al 38′ è Lipani a mandare altissimo da buona posizione quindi, al 41′, arriva il gol neroverde. Ripartenza di Laurientè per Pinamonti, l’arciere di Cles arriva a rimorchio e, di piatto, buca Montipò. Due minuti e Niasse rovina in area addosso a Berardi. Calcio di rigore che l’attaccante calabrese mette dentro sulla respinta di Montipò: 2-0. Nella ripresa Bradaric per Bowie, testa e palla sopra la traversa. Stesso esito per la zuccata un minuto dopo di Thorstvedt ma, al 62′, il Sassuolo chiude la partita con un veloce contropiede di Berardi che corre fino a presentarsi davanti a Montipò: 3-0 e doppietta del capitano. Il Sassuolo continua a spingere ed assedia l’area veronese con quattro angoli di fila, ma Sarr arriva a tu per tu con il portiere emiliano (69′) senza riuscire a superarlo. Comincia la girandola dei cambi mentre i tifosi gialloblù assistono alla disfatta intonando, goliardicamente, inni sacri. Il Verona, in campo, è in completa confusione, il Sassuolo ne approfitta per governare la situazione fino al triplice fischio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

