Una Juve irriconoscibile, maglia e partita senza storia: il Como passeggia e la Champions se ne va

Fragile, terribilmente fragile. Una Juve spenta psicologicamente, in confusione senza i pochi punti di riferimento trovati finora - e qui anche Spalletti qualcosa c'entra - e con un portiere ormai incapace di dare serenità a reparto e squadra tracolla malamente in casa contro un Como solido, senza neanche la sua stella Nico Paz. Finisce 0-2 allo Stadium, un primo tempo surreale in cui la Juventus prende di nuovo - per la tredicesima volta in questa stagione - gol al primo tiro in porta, un sinistro senza velleità di Vojvoda sul primo palo sul quale Di Gregorio si fa trovare mal posizionato, impreparato e lento e infine goffo. La rincorsa in affanno del risultato inizia da qui ma non si sposta mai verso Butez, visto che Openda davanti è impresentabile e nell'unica occasione di tiro che ha riesce anche a non centrare i sette metri e rotti di porta. La porcheria cucinata a Kalulu fa saltare di nuovo i delicatissimi equilibri di Spalletti, che costringe McKennie terzino e risposta Koopmeiners in difesa dopo che i due erano stati i più pericolosi contro il Galatasaray giocando da 9 e da 10, il risultato è una squadra senza centravanti che non arriva mai a tirare, ma saranno altri i problemi in società, tipo decidere di indossare una maglia inguardabile in questo momento chiave della stagione.