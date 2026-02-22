Genoa-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

GENOVA - Quanta paura dovrà avere il Torino per il finale di stagione lo si capirà questo pomeriggio, non appena verrà fischiata la fine della partita contro il Genoa. Se Zapata e compagni dovessero vincere metterebbero sei punti di distanza proprio dai rossoblù, ma più in generale si terrebbero a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. In caso contrario, se dovessero perdere, verrebbero raggiunti dalla squadra di De Rossi con il rischio concreto di vedere avvicinarsi anche la Fiorentina, terzultima, che sarà impegnata domani nel derby toscano contro il Pisa. E a quel punto sì che verrebbero i brividi freddi perché, anche a livello psicologico, diventerebbe ancora più difficile affrontare le prossime partite. Per Daniele De Rossi la sfida odierna è una di quelle gare «assolutamente da vincere» e d'altra parte per una formazione che punta alla salvezza i tre punti sarebbero oro colato, soprattutto se conquistati contro un avversario al momento avanti proprio di tre lunghezze. Il pareggio di Cremona per il Genoa può essere annoverato tra le occasioni perse visto che i rossoblù sono arrivati a questa sfida a pari punti con i grigiorossi e il Lecce