Milan-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

I rossoneri di Allegri sono impegnati in casa contro i gialloblù nel 26° turno del massimo campionato italiano
3 min

Il Milan riceve il Parma a San Siro nel 26° turno di Serie A. Dopo il 2-2 nella gara di andata, le due squadre potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la terza volta, dopo il 1993/94 (0-0 a Parma, 1-1 a Milano) e il 2007/08 (1-1 a San Siro, 0-0 al Tardini). In ben 14 delle ultime 15 partite, inoltre, entrambe le formazioni sono andate a segno (3.9 gol in media nel periodo), con l'unica eccezione la vittoria per 1-0 dei rossoneri del 1° dicembre 2019. Il Parma è la squadra contro cui il Milan vanta la serie realizzativa in corso più lunga in Serie A, 19 gare consecutive a segno: i gialloblù potrebbero diventare la quarta formazione, dopo Cagliari, Genoa e Sampdoria, contro cui i rossoneri arrivano ad almeno 20 match di fila in rete nella massima serie. "Credo che per noi, come per tutte le squadre, alla fine bisogna ottenere il risultato attraverso le prestazioni. Abbiamo fatto buone partite, ne potevamo fare altre meglio. Abbiamo avuto i giocatori tecnici sempre fuori. Io guarderei il lato positivo, ovvero una squadra che conosce i propri limiti e ci lavora" ha detto Allegri alla vigilia del match.

Segui Milan-Parma LIVE sul nostro sito

Dove vedere Milan-Parma: diretta tv e streaming

La partita tra Milan e Parma è in programma alle ore 18 a San Siro e sarà visibile in diretta su Dazn e SkySport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.

Milan-Parma, probabili formazioni

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato). A disposizione: Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Pavlovic, Fofana, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta. A disposizione: Rinaldi, Casentini, Drobnic, F. Carboni, Ordonez, Cremaschi, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Mikolajewski.

ARBITRO: Piccinini. ASSISTENTI: Peretti-Colarossi. QUARTO UOMO: Ferrieri Caputi. VAR: Camplone. AVAR: Pairetto.

