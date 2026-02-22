Atalanta-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Una sfida per continuare a sognare l'Europa. L'Atalanta ospita il Napoli nella ventiseiesima giornata di Serie A, la sconfitta della Juventus permette ai nerazzurri di rimanere ancora in zona quarto posto, in attesa del match tra Roma e Cremonese. Sfida complicata con la squadra di Antonio Conte, 8 i punti di distanza tra le due squadre, finora i bergamaschi hanno conquistato 11 vittorie di cui 7 davanti al proprio pubblico. Niente da fare per Scott McTominay. Neanche contro l'Atalanta mister Conte avrà a disposizione il centrocampista scozzese. Il fastidio al gluteo non è passato e per forza di cose l'allenatore azzurro non l'ha potuto convocare per la trasferta di Bergamo.