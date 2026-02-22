Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Atalanta-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Gli azzurri di Antonio Conte fanno visita ai bergamaschi nel 26° turno del campionato italiano
3 min
Atalanta-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale© FOTO GIANLUCA MOSCA

Una sfida per continuare a sognare l'Europa. L'Atalanta ospita il Napoli nella ventiseiesima giornata di Serie A, la sconfitta della Juventus permette ai nerazzurri di rimanere ancora in zona quarto posto, in attesa del match tra Roma e Cremonese. Sfida complicata con la squadra di Antonio Conte, 8 i punti di distanza tra le due squadre, finora i bergamaschi hanno conquistato 11 vittorie di cui 7 davanti al proprio pubblico. Niente da fare per Scott McTominay. Neanche contro l'Atalanta mister Conte avrà a disposizione il centrocampista scozzese. Il fastidio al gluteo non è passato e per forza di cose l'allenatore azzurro non l'ha potuto convocare per la trasferta di Bergamo.

Segui Atalanta-Napoli LIVE sul nostro sito

Dove vedere Atalanta-Napoli: diretta tv e streaming

La partita tra Atalanta e Napoli è in programma alle ore 15 alla New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Atalanta-Napoli, probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Kolasinac, Kossounou, Bellanova, Bakker, Musah, De Roon, Sulemana, Scamacca, Vavassori.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. Allenatore: Conte. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Gilmour, De Chiara, Olivera, Lukaku, Prisco, Giovane, Alisson.

ARBITRO: Chiffi. ASSISTENTI: Cecconi-Moro. QUARTO UOMO: Zufferli. VAR: Aureliano. AVAR: Di Paolo.

L'analisi di Atalanta-Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS