Conte mescola le carte per blindare la zona Champions: Palladino mette nel mirino la Juve, le ultime

Sono 23 i convocati di mister Palladino per la gara di questo pomeriggio (ore 15) contro il Napoli. La formazione bergamasca si trova in mezzo ad un periodo denso di gare importanti, chiaramente il pensiero di molti è per il ritorno di mercoledì prossimo contro il Dortmund (c'è da ribaltare il 2-0 di martedì in Germania) ma prima è doveroso pensare al Napoli anche visto il risultato del Como a Torino contro la Juventus: se gli orobici battessero i partenopei, a quota 45 si creerebbe una situazione molto interessante con Atalanta e Como ad un solo punto dai bianconeri e la Champions a quota 50. Per affrontare il Napoli, Palladino potrebbe cambiare qualcosa. In difesa scalpitano Hien, Scalvini e Ahanor, in mezzo al campo uno tra De Roon ed Ederson potrebbe riposare a favore di Pasalic mentre a destra Bellanova si candida per tornare dall'inizio (Bernasconi o Zappacosta sulla corsia mancina). In avanti, a supporto del centravanti che potrebbe essere Krstovic e non Scamacca, Samardzic e Zalewski sono uomini di qualità favoriti per giocare dal primo minuto. Alla New Balance Arena, visti i divieti per i residenti nella regione Campania e la chiusura del settore ospiti, nella porzione di stadio normalmente riservata a chi sostiene la formazione avversaria ci saranno ragazzi del settore giovanile, scuole calcio e coinvolti in altre iniziative a carattere locale.
Qui Napoli
La formazione del Napoli è sempre un rebus. Vuoi per la continua abitudine di non comunicare mai i convocati, vuoi per l’emergenza che toglie frequentemente calciatori a Conte. Ma per lui non è un problema, abituato com’è a trovare nuove soluzioni: gli azzurri non dispongono dell’intero organico da novembre 2024. Sarà ancora assente McTominay, che non recupera dalla tendinopatia e proverà a rientrare la prossima settimana contro il Verona. Lo scozzese si aggiunge alla lunga lista di indisponibili della quale fanno parte Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, Neres e De Bruyne. Non solo, perché anche Spinazzola, alle prese con un problema muscolare accusato contro la Roma, non è al top. Don Antonio, dunque, dovrebbe cambiare almeno tre giocatori rispetto all’ultimo match. Tra i pali confermato Milinkovic-Savic. Nel terzetto arretrato, torna Juan Jesus dopo la squalifica e dovrà prendere il posto di Rrahmani come vero leader difensivo, con Beukema sul centro destra e Buongiorno centrale. A centrocampo, sulla destra ballottaggio tra Gutierrez e Mazzocchi, con quest’ultimo leggermente in vantaggio. In mediana ci sarà ancora Elmas, al fianco di Lobotka. Gilmour è rientrato dall’infortunio e ha giocato solo 12 minuti contro la Roma, ma non è ancora pronto fisicamente per essere schierato dall’inizio. Politano dovrebbe essere schierato al fianco di Vergara sulla trequarti, entrambi alle spalle dell’ex Rasmus Hojlund. Non è da escludere nemmeno l’esordio di Alisson Santos da titolare: con Conte tutto è possibile.