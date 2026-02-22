Conte mescola le carte per blindare la zona Champions: Palladino mette nel mirino la Juve, le ultime

Sono 23 i convocati di mister Palladino per la gara di questo pomeriggio (ore 15) contro il Napoli . La formazione bergamasca si trova in mezzo ad un periodo denso di gare importanti, chiaramente il pensiero di molti è per il ritorno di mercoledì prossimo contro il Dortmund (c'è da ribaltare il 2-0 di martedì in Germania) ma prima è doveroso pensare al Napoli anche visto il risultato del Como a Torino contro la Juventus: se gli orobici battessero i partenopei, a quota 45 si creerebbe una situazione molto interessante con Atalanta e Como ad un solo punto dai bianconeri e la Champions a quota 50. Per affrontare il Napoli, Palladino potrebbe cambiare qualcosa. In difesa scalpitano Hien, Scalvini e Ahanor, in mezzo al campo uno tra De Roon ed Ederson potrebbe riposare a favore di Pasalic mentre a destra Bellanova si candida per tornare dall'inizio (Bernasconi o Zappacosta sulla corsia mancina). In avanti, a supporto del centravanti che potrebbe essere Krstovic e non Scamacca, Samardzic e Zalewski sono uomini di qualità favoriti per giocare dal primo minuto. Alla New Balance Arena, visti i divieti per i residenti nella regione Campania e la chiusura del settore ospiti, nella porzione di stadio normalmente riservata a chi sostiene la formazione avversaria ci saranno ragazzi del settore giovanile, scuole calcio e coinvolti in altre iniziative a carattere locale.

Qui Napoli

La formazione del Napoli è sempre un rebus. Vuoi per la continua abitudine di non comunicare mai i convocati, vuoi per l’emergenza che toglie frequentemente calciatori a Conte. Ma per lui non è un problema, abituato com’è a trovare nuove soluzioni: gli azzurri non dispongono dell’intero organico da novembre 2024. Sarà ancora assente McTominay, che non recupera dalla tendinopatia e proverà a rientrare la prossima settimana contro il Verona. Lo scozzese si aggiunge alla lunga lista di indisponibili della quale fanno parte Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, Neres e De Bruyne. Non solo, perché anche Spinazzola, alle prese con un problema muscolare accusato contro la Roma, non è al top. Don Antonio, dunque, dovrebbe cambiare almeno tre giocatori rispetto all’ultimo match. Tra i pali confermato Milinkovic-Savic. Nel terzetto arretrato, torna Juan Jesus dopo la squalifica e dovrà prendere il posto di Rrahmani come vero leader difensivo, con Beukema sul centro destra e Buongiorno centrale. A centrocampo, sulla destra ballottaggio tra Gutierrez e Mazzocchi, con quest’ultimo leggermente in vantaggio. In mediana ci sarà ancora Elmas, al fianco di Lobotka. Gilmour è rientrato dall’infortunio e ha giocato solo 12 minuti contro la Roma, ma non è ancora pronto fisicamente per essere schierato dall’inizio. Politano dovrebbe essere schierato al fianco di Vergara sulla trequarti, entrambi alle spalle dell’ex Rasmus Hojlund. Non è da escludere nemmeno l’esordio di Alisson Santos da titolare: con Conte tutto è possibile.