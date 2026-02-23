Kean stende il Pisa, la Fiorentina soffre ma vince il derby salvezza: secondo successo di fila per Vanoli

È la Fiorentina ad aggiudicarsi il derby salvezza valido per la 26ª giornata di campionato. Al Franchi, gli uomini di Vanoli - già reduci dal successo di Como - superano di misura il Pisa e scavalcano in classifica Lecce e Cremonese, uscite sconfitte rispettivamente dalle gare contro Inter e Roma e ora raggiunte a quota 24 punti che per differenza reti valgono il 16º posto. Decide l'incontro il sigillo dell'ex Juve Kean (13') - presenti a Firenze anche gli altri ex bianconeri Fagioli, Rugani, Cuadrado e Iling-Junior - . Si complica invece la posizione dei nerazzurri, che rimediano il secondo ko consecutivo sotto la gestione Hiljemark - subentrato il 3 febbraio scorso all'esonerato Gilardino - rimanendo impantanati al penultimo posto con 15 punti e un ritardo di 9 lunghezze dalla salvezza. L'agenda della Viola prevede ora il ritorno in Conference League, dove giovedì 26 a Firenze ritroverà lo Jagiellonia dopo il tris dell'andata. A seguire, la trasferta di Udine di lunedì 2, quando i pisani saranno invece impegnati contro il Bologna al Garibaldi prima di scendere in campo allo Stadium domenica 8.
Fiorentina-Pisa: il racconto della partita
Fiorentina subito propositiva al Franchi, dove sblocca le marcature al 13' minuto con la ribattuta vincente di Kean preceduta dalla conclusione deviata dall'altro ex Juve Fagioli. Il Pisa però non reagisce e i padroni di casa aprono la caccia al raddoppio e mantengono il controllo del gioco fino al duplice fischio. Nella ripresa, la Viola difende il vantaggio dapprima con la scivolata di Ranieri ad anticipare Meister e in seguito con l'intervento di Dodo sul cross di Angori. Al 73', Nicolas nega la doppietta a Kean che calcia dal limite ma vede la palla deviata in angolo. Nel finale crescono gli ospiti che scheggiano il palo con Cuadrado all'80'. Nel finale, Fazzini sfiora il raddoppio e pochi istanti dopo Canestrelli spreca l'ultima occasione del match. Al triplice fischio, il Franchi può finalmente esultare.