Kean stende il Pisa, la Fiorentina soffre ma vince il derby salvezza: secondo successo di fila per Vanoli

È la Fiorentina ad aggiudicarsi il derby salvezza valido per la 26ª giornata di campionato. Al Franchi, gli uomini di Vanoli - già reduci dal successo di Como - superano di misura il Pisa e scavalcano in classifica Lecce e Cremonese, uscite sconfitte rispettivamente dalle gare contro Inter e Roma e ora raggiunte a quota 24 punti che per differenza reti valgono il 16º posto. Decide l'incontro il sigillo dell'ex Juve Kean (13') - presenti a Firenze anche gli altri ex bianconeri Fagioli, Rugani, Cuadrado e Iling-Junior - . Si complica invece la posizione dei nerazzurri, che rimediano il secondo ko consecutivo sotto la gestione Hiljemark - subentrato il 3 febbraio scorso all'esonerato Gilardino - rimanendo impantanati al penultimo posto con 15 punti e un ritardo di 9 lunghezze dalla salvezza. L'agenda della Viola prevede ora il ritorno in Conference League, dove giovedì 26 a Firenze ritroverà lo Jagiellonia dopo il tris dell'andata. A seguire, la trasferta di Udine di lunedì 2, quando i pisani saranno invece impegnati contro il Bologna al Garibaldi prima di scendere in campo allo Stadium domenica 8.