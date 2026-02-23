Italiano elogia Bernardeschi e... Zaniolo: "Impressionante". Runjaic: "Abbiamo perso ma non posso lamentarmi"

BOLOGNA - Tre vittorie in otto giorni e crisi ormai alle spalle. Dopo aver battuto 2-1 all'Olimpico il Torino e 1-0 i norvegesi del Brann nella trasferta valida per l'andata dei playoff di Europa League (rete decisiva di Santiago Castro), il Bologna supera 1-0 l'Udinese nel posticipo della 26ª giornata di Serie A grazie al calcio di rigore trasformato al minuto 75 da Federico Bernardeschi, entrato poco prima al posto di Riccardo Orsolini. Un successo importante che permette ai rossoblù di salire all'ottavo posto in classifica e arrivare con il morale alto al ritorno dei playoff di Europa League contro il Brann in programma al Dall'Ara giovedì alle 21. Per i friulani, invece, terza sconfitta consecutiva.
Italiano soddisfatto: "Felice per Bernardeschi"
Grande felicità per Vincenzo Italiano che ai microfoni di Sky Sport commenta: "Oggi dovevamo cercare di bloccare questa emorragia di non vittorie in casa, dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Contro l'Udinese sono sempre partite toste, non è stata bellissima ma alla fine abbiamo ottenuto quello che volevamo, sono tre punti importanti per dare continuità alle vittorie. Sono contentissimo per il gol decisivo di Bernardeschi, gli avevo chiesto questo. Bene cosi, quelle due vittorie ci hanno dato tanto e oggi lo abbiamo dimostrato. Castro nel primo tempo è riuscito a orientarsi bene due o tre volte - continua -, stava lavorando bene perché gli sono arrivati dei buoni palloni e poteva fare meglio ma si sacrifica e fa un lavoro enorme senza palla, in questo momento sta bene. Cosa ho detto a Zaniolo alla fine della partita? Ha delle qualità impressionanti, è un giocatore di grande qualità e a volte non deve dar retta a nessuno. Mi ha detto che sono 9 anni che lo massacrano, io gli ho detto che con me lo fanno da 12. Gli infortuni lo hanno un po' rallentato, ma è un ragazzo che può dare tanta qualità anche alla Nazionale".
La gioia di Bernardeschi
Man of the match Federico Bernardeschi che, ironia della sorte, ha segnato i suoi due gol in campionato con il Bologna entrambi contro l'Udinese: "Era importante vincere oggi, davanti al nostro pubblico, soprattutto perché erano tanti mesi che non vincevamo al Dall'Ara. Questo è il terzo successo di fila (Europa League compresa, ndr.) e ci dà morale. Dobbiamo continuare così, facendo un passettino alla volta. Giovedì ci aspetta un'altra battaglia e dobbiamo passare il turno - dichiara ai microfoni di Dazn -. Il mister ti mena e ti dice sempre tutto. Con lui ho un bellissimo rapporto sin dal primo giorno. È sempre carico, soprattutto quando le cose vanno male, quindi diciamo che ci conviene vincere. Siamo un gruppo unito e pieno di persone speciali".
Le parole di Freuler e Castro
Gli fa eco Remo Freuler: "Ci tenevamo molto a tornare a vincere davanti ai nostri tifosi, perché venivamo da un periodo molto difficile in casa. Loro ci hanno sempre sostenuto e li vogliamo ringraziare. Dedichiamo a loro questi tre punti. Il mister si merita questa vittoria, perché dà sempre il 100 per 100. Bernardeschi? È un grande giocatore; del resto è stato anche alla Juve". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Santiago Castro: "L'attaccante inevitabilmente vuole sempre segnare o fare assist, ma è comunque soddisfacente rimediare qualcosa per la squadra, come il rigore di oggi. La nostra gente si meritava questa vittoria. Vogliamo tornare quella squadra 'complicata' da battere in casa che eravamo prima. I leader della squadra sono altri e mi fanno sentire sempre importante ogni giorno. Europa League? Possiamo fare bene: giovedì ci aspetta una partita importante".
Il commento di Runjaic
Guarda invece il bicchiere mezzo pieno Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, che a Dazn dichiara: "Abbiamo perso perché non siamo riusciti a fare gol e abbiamo subito un gol su rigore. In generale, però, non posso lamentarmi della prestazione della mia squadra. Abbiamo lottato al massimo senza mollare sino alla fine. Davis è un giocatore di qualità molto importante per noi: ci sta sicuramente mancando. Per evitare di perdere, però, dobbiamo evitare gli errori fatti contro il Lecce e il Sassuolo. Zaniolo? Non è stato al meglio nelle ultime settimane dopo la pulizia del menisco. Penso che oggi abbia giocato meglio rispetto alle due precedenti uscite. Solet abbiamo dovuto sostituirlo molto presto. Non ci aspettavamo questa ricaduta".
