Giudice Sportivo, ammenda alla Juve e stop per Locatelli: squalificato anche Bastoni, tutti i nomi

"Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa ed Hellas Verona hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori". Questo è quanto recita la nota del Giudice Sportivo in merito alle ammende non assegnate alle squadre sopracitate. Chi non è stata risparmiata è invece la Juventus, multata con un'ammenda di 3.000 € a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del secondo tempo.