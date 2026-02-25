Se ne sono accorti tutti. E non è (solo) una questione di tifo. Gli arbitri italiani stanno vivendo una stagione disastrosa e la sensazione è diffusa tra chi segue il calcio, non solo tra i dirigenti e gli allenatori che se ne lagnano a fine partita. Lo dice un sondaggio di YouTrend , uno degli istituti statistici più importanti in Italia, che tra il 16 e il 18 febbraio (in pieno caso Bastoni) ha somministrato un questionario piuttosto semplice, per chiedere un parere sugli arbitri. E i tifosi di calcio hanno risposto in modo impietoso: perché per il 77% lo ha definito poco o per nulla adeguato il loro operato. Il sondaggio è stato realizzato in modo scientifico, prendendo un campione di popolazione maggiorenne residente in Italia, indagati per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione Istat di residenza. E dai risultati sono stati esclusi coloro i quali dichiaravano nella domanda introduttiva rispondevano di non essere interessati al calcio. Gli altri sono stati divisi fra “Tifosi”, ovvero coloro i quali seguono, allo stadio o in tv, la loro squadra del cuore e “Spettatori occasionali”, ovvero coloro i quali guardano solo ogni tanto una partita e non si definiscono «tifosi». Leggere il sondaggio per categorie fa emergere qualche sensibile differenza, peraltro prevedibile, cioè gli “occasionali” sono leggermente più teneri con gli arbitri, probabilmente perché non influenzati dal fattore emotivo di soffrire per una sconfitta in una partita condizionata da un episodio arbitrale. Ma c’è una tendenza piuttosto solida nel condannare la prestazioni degli arbitri da parte di chiunque segua il calcio, con qualsiasi coinvolgimento, visto che una larga maggioranza (56%) comunque boccia la squadra di Rocchi, nel computo complessivo.

Inter favorita secondo i tifosi

Interessante la percezione collettiva del club più favorito dagli arbitri in questa stagione: l’Inter, indicata dal 51% dei tifosi come la squadra che, direttamente o indirettamente, ha goduto maggiormente degli errori. È l’effetto social del meme della “Marotta League”? O la semplice conseguenza del fatto che l’Inter sia in testa (e chi sta davanti è da sempre tacciato di ricevere favori)? Al netto di cosa abbia spinto a dare quella risposta, il numero è grande e misura un sentito comune in cui si specchia bene il potere politico di Marotta che, negli ultimi agitati anni del calcio italiano, è sicuramente il punto di riferimento più forte fra mille cambiamenti di proprietà o dirigenze nei club di Serie A. Con il lotitismo in minoranza e De Laurentiis meno presente sotto il profilo mediatico, la forza di Marotta, peraltro politico di rara abilità, è visibile a tutti e può produrre anche i retropensieri del caso, abbastanza classici nel tifo italiano.

Dal confronto con la Juventus al sentimento popolare nel calcio italiano

Da questo punto di vista, il fatto che gli appassionati di calcio indichino l’Inter come destinataria degli aiuti arbitrali va a contraddire una prolifica narrazione (quasi sempre alimentata con successo dagli interisti stessi) che ha sempre descritto l’Inter come la vittima designata dei torti arbitrali, (quasi) sempre perpetrati a favore della Juve. Evidentemente qualcosa sta cambiando nel sentimento popolare. O forse, in realtà, il sentimento è sempre quello e si radica nell’innato pregiudizio italiota che non perdona i più forti e i vincenti, per cui è sempre molto difficile ammettere che esiste una squadra più forte e che vince per quello, quando è così irresistibile poter trovare una ragione diversa e maligna, per redimere i propri insuccessi. Una volta, per il popolo, “rubava” la Juve, ora “ruba” l’Inter. Che, in fondo, basterebbe l’ammissione reciproca della legittimità dei rispettivi successi per finire la faida. Ma vuoi mettere poter accusare di un favore arbitrale e rovinare la festa altrui?