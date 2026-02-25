Italiano, Grosso, Cuesta. La via Emilia della gioia

Sulla Via Emilia ci sono tre allenatori che rappresentano quanto di meglio sta proponendo il nostro campionato. Tre storie molto diverse tra loro per curriculum e percorso intrapreso, eppure accomunate dal medesimo comun denominatore: il desiderio di stupire e arrivare sempre più in alto. A modo loro e a suon di vittorie. C’è chi come Fabio Grosso vuole sfatare il tabù dei Campioni del Mondo 2006 finora balbettanti e spesso esonerati in panchina. Detto, fatto