Parma-Cagliari: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tre vittorie consecutive di cui una nel derby col Bologna al Dall'Ara, una nello scontro salvezza con il Verona e un'altra contro il Milan a San Siro. Così il Parma ha reagito al pesante ko interno contro la Juve dell'1 febbraio (4-1), conquistando 9 punti che hanno ridato fiato a una classifica già pericolosamente inclinata verso la zona retrocessione. Ora, i Ducali ospitano il Cagliari all'incontro valido per la 27ª giornata di campionato. Gli uomini di Carlos Cuesta si presentano all'appuntamento con 32 punti che valgono il 13º posto davanti la formazione di Fabio Pisacane, distante 3 lunghezze. L'agenda del Parma mette poi in programma la trasferta di Firenze, mentre il Cagliari riceverà il Como.