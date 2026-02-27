Tuttosport.com
Parma-Cagliari: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

I Ducali di Cuesta ospitano gli uomini di Pisacane all'incontro valido per la 27ª giornata di campionato
3 min
parmaCagliariSerie A
Parma-Cagliari: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale © Marco Canoniero

Tre vittorie consecutive di cui una nel derby col Bologna al Dall'Ara, una nello scontro salvezza con il Verona e un'altra contro il Milan a San Siro. Così il Parma ha reagito al pesante ko interno contro la Juve dell'1 febbraio (4-1), conquistando 9 punti che hanno ridato fiato a una classifica già pericolosamente inclinata verso la zona retrocessione. Ora, i Ducali ospitano il Cagliari all'incontro valido per la 27ª giornata di campionato. Gli uomini di Carlos Cuesta si presentano all'appuntamento con 32 punti che valgono il 13º posto davanti la formazione di Fabio Pisacane, distante 3 lunghezze. L'agenda del Parma mette poi in programma la trasferta di Firenze, mentre il Cagliari riceverà il Como.

Parma-Cagliari: diretta e dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Cuesta e Pisacane è in programma alle ore 20.45 di venerdì 27 febbraio presso lo stadio Ennio Tardini. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).

Segui Parma-Cagliari sul nostro sito.

Parma-Cagliari: le probabili formazioni

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino.

A disposizione: Rinaldi, Suzuki, Drobnic, Troilo, Carboni, Estevez, Nicolussi Caviglia, Ordonez, Ondrejka, Oristanio, Cremaschi, Elphege, Mikolajewski.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Dossena, Obert; Adopo, Liteta; Palestra, Sulemana, Esposito; Kilicsoy.

A disposizione: Ciocci, Sherri, Idrissi, Raterink, J. Rodriguez, A. Albarracin, Folorunsho, Malfitano, Sulev, Mendy, Pavoletti, Trepy.

Arbitro: Massimi (Terni); Assistenti: Preti–Barone; Quarto ufficiale: Collu; Var: Giua; Ass. Var: Mazzoleni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

