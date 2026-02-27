La Juve con Pisa, Udinese e Sassuolo: date e orari ufficiali di anticipi e posticipi in Serie A

La Lega Serie A ha definito gli anticipi e i posticipi del 28°, 29° e 30° turno di campionato definendo il programma del mese di marzo fino alla pausa per il playoff Mondiale. Nel weekend dal 6 al 9 marzo, la Juventus è di scena all'Allianz contro il Pisa nel posticipo del sabato, mentre il derby di Milano tra rossoneri e Inter chiuderà la domenica. Anche nella giornata 29 i bianconeri di Spalletti scenderanno in campo sabato sera, questa volta ad Udine, e anche nella 30 dove torneranno a Torino per sfidare il Sassuolo. I nerazzurri di Chiuv dopo il derby avranno l'Atalanta di sabato pomeriggio e poi nuovamente in campo di domenica sera a Firenze. Allegri invece giocherà ancora il posticipo domenicale contro la Lazio e poi di sabato alle 18 col Torino. Quattro le squadre impegnate anche negli ottavi di Champions, Europa e Conference League: di seguito tutti i programmi
Il programma del 28° turno
06/03/2026 Venerdì- 20.45 Napoli-Torino (Dazn)
07/03/2026 Sabato- 15.00 Cagliari-Como (Dazn)
07/03/2026 Sabato- 18.00 Atalanta-Udinese (Dazn)
07/03/2026 Sabato- 20.45 Juventus-Pisa (Dazn/Sky)
08/03/2026 Domenica- 12.30 Lecce-Cremonese (Dazn)
08/03/2026 Domenica- 15.00 Bologna-Verona (Dazn)
08/03/2026 Domenica- 15.00 Fiorentina-Parma (Dazn)
08/03/2026 Domenica- 18.00 Genoa-Roma (Dazn/Sky)
08/03/2026 Domenica- 20.45 Milan-Inter (Dazn) *
09/03/2026 Lunedì- 20.45 Udinese-Fiorentina (Dazn/Sky)
*scelta ('pick') effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n.258 del 16 giugno 2025
29° e 30° turno: il programma
13/03/2026 Venerdì- 20.45 Torino-Parma (Dazn/Sky)
14/03/2026 Sabato- 15.00 Inter-Atalanta (Dazn)
14/03/2026 Sabato- 18.00 Napoli-Lecce (Dazn)
14/03/2026 Sabato- 20.45 Udinese-Juventus (Dazn/Sky)
15/03/2026 Domenica- 12.30 Verona-Genoa (Dazn)
15/03/2026 Domenica- 15.00 Pisa-Cagliari (Dazn)
15/03/2026 Domenica- 15.00 Sassuolo-Bologna (Dazn)
15/03/2026 Domenica- 18.00 Como-Roma (Dazn/Sky)
15/03/2026 Domenica- 20.45 Lazio-Milan (Dazn)
16/03/2026 Lunedì- 20.45 Cremonese-Fiorentina (Dazn)
20/03/2026 Venerdì- 18.00 Cagliari-Napoli (Dazn)
20/03/2026 Venerdì- 20.45 Genoa-Udinese (Dazn/Sky)
21/03/2026 Sabato- 15.00 Parma-Cremonese (Dazn)
21/03/2026 Sabato- 18.00 Milan-Torino (Dazn)
21/03/2026 Sabato- 20.45 Juventus-Sassuolo (Dazn/Sky)
22/03/2026 Domenica- 12.30 Como-Pisa (Dazn)
22/03/2026 Domenica- 15.00 Atalanta-Verona (Dazn)
22/03/2026 Domenica- 15.00 Bologna-Lazio (Dazn)
22/03/2026 Domenica- 18.00 Roma-Lecce (Dazn/Sky)
22/03/2026 Domenica- 20.45 Fiorentina-Inter (Dazn)
