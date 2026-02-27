La Juve con Pisa, Udinese e Sassuolo: date e orari ufficiali di anticipi e posticipi in Serie A

La Lega Serie A ha definito gli anticipi e i posticipi del 28°, 29° e 30° turno di campionato definendo il programma del mese di marzo fino alla pausa per il playoff Mondiale. Nel weekend dal 6 al 9 marzo, la Juventus è di scena all'Allianz contro il Pisa nel posticipo del sabato, mentre il derby di Milano tra rossoneri e Inter chiuderà la domenica. Anche nella giornata 29 i bianconeri di Spalletti scenderanno in campo sabato sera, questa volta ad Udine, e anche nella 30 dove torneranno a Torino per sfidare il Sassuolo. I nerazzurri di Chiuv dopo il derby avranno l'Atalanta di sabato pomeriggio e poi nuovamente in campo di domenica sera a Firenze. Allegri invece giocherà ancora il posticipo domenicale contro la Lazio e poi di sabato alle 18 col Torino. Quattro le squadre impegnate anche negli ottavi di Champions, Europa e Conference League: di seguito tutti i programmi