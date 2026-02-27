Folorunsho, gol senza senso ma al Cagliari non basta: Oristanio regala il pari al Parma

Allo stadio Tardini Parma e Cagliari decidono di non farsi male nel match terminato col punteggio di 1-1. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, succede tutto nella ripresa grazie a due subentrati: prima Folorunsho , al minuto 63, trova il jolly dalla lunga distanza mettendo una segno una rete fantascientifica simile a quella di Shevchenko in un Milan-Juve della stagione 2001/2002. A dieci minuti dal termine ci ha pensato Oristanio a ristabilire la parità in campo. In classifica, il Parma sale a 33 punti ad una sola lunghezza dalla Lazio mentre il Cagliari sale a quota 30 allungando a +7 sulla zona retrocessione.

Parma-Cagliari 1-1, il primo tempo

La prima occasione della gara ce l'ha il Cagliari, al 9', quando Keita regala il pallone a Kilicsoy che calcia trovando la risposta di Corvi. I sardi tornano pericolosi a metà primo tempo, con Esposito che dalla destra si accentra e tenta la conclusione potente ma non precisa e che termina alta. La più grande chance della prima frazione ce l'ha però il Parma, al 39', con Pellegrino che si fa largo dentro l'area di rigore rossoblu calciando quasi a botta sicura col mancino ma Caprile è miracoloso in tuffo.

Parma-Cagliari 1-1, il secondo tempo

Si chiudono così i primi 45 e al termine dell'intervallo cresce l'intensità delle due squadre, con il Cagliari che torna in avanti al 52' grazie alla manovra avvolgente che premia ancora Esposito, bravo nella conclusione respinta nuovamente da Corvi. Al 63' però il Cagliari passa in vantaggio, grazie alla rete del neoentrato Folorunsho che ci mette poco meno di due minuti dal suo ingresso a calciare da distanza improbabile sulla corsia di destra pescando l'angolo giusto, non perfetto stavolta Corvi. Colpo balistico dell'ex Napoli e reazione Parma, con Bernabè che prova a imitare Folorunsho calciando da lontano ma sbattendo nuovamente sulle mani di Caprile. Fase finale della gara nella quale il Cagliari si chiude a difesa del vantaggio, ma il Parma continua ad attaccare e pareggia all'83': Bernabè vince un rimpallo al limite dell'area sarda, con il pallone che carambola sui piedi di Oristanio, letale nel siglare il più classico dei gol dell'ex. La rete del trequartista degli emiliani vale il definitivo 1-1, con un punto che di fatto tiene entrambe le squadre momentaneamente lontane dalla zona retrocessione.