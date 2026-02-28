Verona-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

VERONA - Vigilia di fuoco per il Verona che si prepara a sfidare il Napoli in una gara che può pesare tantissimo nel finale di stagione. Tra rientri importanti e orgoglio da ritrovare, il tecnico Paolo Sammarco chiede intensità, concentrazione e una prova di carattere per provare a fermare una delle squadre più forti del campionato. Dal silenzio assordante di Castelvolturno spunta l’indiscrezione che Anguissa dovrà saltare anche l’odierna sfida di Verona. Meglio non rischiare ricadute, il camerunense dovrà prolungare un’assenza che si protrae dalla sconfitta di Bologna, ma contro il Torino dovrebbe essere convocato. Anche McTominay deve alzare ancora bandiera bianca, portando a 4 il numero di gare saltate dopo l’infortunio sofferto nel corso del primo tempo della sfida contro il Genoa, ma Conte vuole tornare a vincere dopo il ko di Bergamo

Verona-Napoli: diretta e dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Sammarco e Conte è in programma alle ore 18 di sabato 28 febbraio presso lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).

Segui Verona-Napoli sul nostro sito

Verona-Napoli: le probabili formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò, Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Sarr, Bowie. All. Sammarco. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Valentini, Gagliardini, Isacc, Mosquera, Vermasen. Indisponibili: Suslov, Bernede, Belghali, Lovric, Lirola, Srdar. Squalificati: Orban, Al Musrati. Diffidati: Orban.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic, Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson; Hojlund. All. Conte. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Mazzocchi, Olivera, Gilmour, Prisco, Giovane, Lukaku. Indisponibili: De Bruyne, Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, McTominay, Anguissa. Squalificati: -. Diffidati: -.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Dei Giudici-Rossi. IV Uomo: Bonacina. Var: Gariglio. Avar: Di Bello