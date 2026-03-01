Atalanta ko, impresa Sassuolo: Grosso batte Palladino in 10 contro 11, la Juve ringrazia

Il Sassuolo batte la Dea

Dopo la super rimonta di Champions con iled interrompe la sua scalata in classifica restando inchiodata a quota 45 e fallendo il sorpasso sulla, in attesa del big match tra bianconeri e. Conquista tre punti preziosi ilche si prende momentaneamente l'ottavo posto, a -7 dalla Dea, e vincendo per 2-0 una sfida giocata per oltre 75' in inferiorità numerica dopo l'espulsione di

Partono bene gli ospiti che sfiorano il vantaggio con Zalewski, il pallonetto dell'esterno polacco esce di poco sul fondo. La gara della Dea sembra mettersi in discesa al 16' con Pinamonti che entra duro sulla caviglia di Djimsiti e si vede sventolare da Marchetti il rosso diretto. Il Sassuolo però non accusa il colpo e al 23' sugli sviluppi di un corner passa con la rete di Koné, bravo a girare a rete da due passi. Nella ripresa l'Atalanta si butta in avanti senza però riuscire a creare pericoli veri dalle parti di Muric e così al 69' è il Sassuolo a trovare la via del raddoppio: Thorstvedt riceve al limite dell'area e con il mancino piazza sotto l'incrocio il 2-0 neroverde. La reazione nerazzurra arriva con Krstovic, il suo colpo di testa è deviato con un super riflesso di Muric. All'88' Musah riesce a dimezzare lo svantaggio girando a rete un assist di Zappacosta e torna a crederci. Nel recupero è Scalvini ad avere la chance, il suo colpo di testa viene deviato da Muric sulla traversa. Al triplice fischio è impresa Sassuolo e Atalanta ko.