Pisa-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

BOLOGNA - Conquistata la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League grazie al doppio successo per 1-0 contro i norvegesi del Brann nei playoff - sarà "derby" contro la Roma -, il Bologna si rituffa nel campionato e alle ore 18.30 fa visita al Pisa alla Cetilar Arena nel posticipo della 27ª giornata di Serie A. I rossoblù, dopo aver vinto una sola volta tra dicembre e metà febbraio in campionato, si sono messi alle spalle il periodo più complesso inanellando una striscia di quattro successi consecutivi tra tutte le competizioni. Le vittorie contro Torino (1-2) e Udinese (1-0) hanno rilanciato le ambizioni europee della formazione di Vincenzo Italiano. Dall'altra parte, i toscani stanno facendo parecchia fatica e occupano l'ultimo posto in classifica insieme al Verona con appena 15 punti racimolati in 26 gare. Nonostante il cambio in panchina, con Hiljemark che ha preso il posto di Gilardino, il rendimento della squadra non è cambiato, pertanto il match contro gli emiliani ha il sapore di una sfida da dentro o fuori. Fin qui una sola vittoria, il 7 novembre 2025: 1-0 alla Cetilar Arena contro la Cremonese firmato Idrissa Traoré. Dopodiché 12 pareggi e ben 13 sconfitte.