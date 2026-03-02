Il Bologna rialza la testa e trova la terza vittoria di fila: una magia di Odgaard stende il Pisa

Pisa-Bologna, la partita

Al 24' subito una clamorosa occasione per gli emiliani con Castro che, lanciato da Zortea da solo contro il portiere, calcia alto!

Primo acuto dei padroni di casa non aspetta ad arrivare quando al 27' Durosinmi (dall'altezza del dischetto) colpisce la traversa sul colpo di testa. È invece il secondo palo a negare il gol ancora a Castro che angola troppo con il destro dopo una bella imbucata di Moro al 33'. Primi 45 minuti dove il Pisa ha iniziato bene per poi soccombere al gioco dei rossoblù che hanno avuto il pallino del gioco mancando però la giocata giusta negli ultimi metri.

Si torna in campo e al 60' stacco imperioso di Moreo in mezzo al'area (sugli sviluppi di un calcio d'angolo), schiaccia la sua conclusione con Skorupski che si supera con una gran parata. Padroni di casa ancora pericolosi al 79' con la bella occasione per Piccinini che di prima intenzione conclude con il destro, perfetto ancora Skorupski nel deviare in calcio d'angolo. Gli ospiti non mollano, cercano la vittoria e al 90' Odgaard (entrato per Sohm al 64') riceve da fuori area e fa partire un mancino pazzesco all'incrocio per il gol dell'1-0!