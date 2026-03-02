Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Bologna rialza la testa e trova la terza vittoria di fila: una magia di Odgaard stende il Pisa

Gli emiliani sprecano, rischiano ma poi al 90' il danese firma il successo che li rilancia per la corsa Europa
2 min
PisaBologna
Il Bologna rialza la testa e trova la terza vittoria di fila: una magia di Odgaard stende il Pisa © Getty Images

PISA - Il Bologna firma il 3° successo consecutivo e lo fa al 90' grazie ad una magia di Odgaard per battere 1-0 il Pisa. I rossoblù sprecano due occasioni con Castro, vengono salvati due volte da Skorupski e proprio all'ultimo respiro trovano la rete con il danese (che sembrava finito ai margini delle rotazioni) che vale il contro-sorpasso ai danni de Sassuolo (8° posto a quota 39 punti, -6 dall'Atalanta). Per i toscani 3° ko filato (5° nelle ultime 6) che restano al penutimo posto a quota 15 punti.

Pisa-Bologna, la partita

Al 24' subito una clamorosa occasione per gli emiliani con Castro che, lanciato da Zortea da solo contro il portiere, calcia alto! 
Primo acuto dei padroni di casa non aspetta ad arrivare quando al 27' Durosinmi (dall'altezza del dischetto) colpisce la traversa sul colpo di testa. È invece il secondo palo a negare il gol ancora a Castro che angola troppo con il destro dopo una bella imbucata di Moro al 33'. Primi 45 minuti dove il Pisa ha iniziato bene per poi soccombere al gioco dei rossoblù che hanno avuto il pallino del gioco mancando però la giocata giusta negli ultimi metri.
Si torna in campo e al 60' stacco imperioso di Moreo in mezzo al'area (sugli sviluppi di un calcio d'angolo), schiaccia la sua conclusione con Skorupski che si supera con una gran parata. Padroni di casa ancora pericolosi al 79' con la bella occasione per Piccinini che di prima intenzione conclude con il destro, perfetto ancora Skorupski nel deviare in calcio d'angolo. Gli ospiti non mollano, cercano la vittoria e al 90' Odgaard (entrato per Sohm al 64') riceve da fuori area e fa partire un mancino pazzesco all'incrocio per il gol dell'1-0!

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS