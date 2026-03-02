Italiano: "Pisa-Bologna risolta da un grande giocatore, Joao Mario ha preso una botta forte..."

PISA - "Questo risultato ci permette di dare continuità . Voglio premiare i ragazzi con un giorno di riposo in più. Ci può stare non essere al massimo della qualità e della condizione psicofisica. Siamo riusciti comunque a portare a casa la partita con un tiro da fuori bellissimo di uno dei nostri grandi giocatori". Queste le parole di Vincenzo Italiano , allenatore del Bologna, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 1-0 contro il Pisa : "Giocando ogni tre giorni c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Anche chi subentra deve dare intensità e qualità. Sotto questo punto di vista, Odgaard è stato bravissimo e siamo contenti per lui". Su Joao Mario , in conferenza stampa, aggiunge: " Ha preso una botta forte al ginocchio , idem Vitik".

Le parole di Hiljemark

"Il risultato ci fa male, ma oggi ho visto una prestazione molto positiva. In settimana la squadra ha lavorato molto bene e in campo stasera ha combattuto. Io sono orgoglioso dei ragazzi. I punti arriveranno se continuiamo a giocare così. Loro hanno tirato in porta una sola volta trovando un gol meraviglioso, mentre noi abbiamo avuto molte più chance. Dobbiamo giocare non solo per salvarci. Bisogna sudare la maglia per i tifosi. Dobbiamo avere rispetto anche per noi stessi e per il lavoro che facciamo", ha dichiarato l'allenatore del Pisa Oscar Hiljemark ai microfoni di Sky Sport.