Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Anticipi e posticipi 31ma giornata di Serie A: quando si giocheranno Juve-Genoa e Inter-Roma

La Lega ha comunicato date e orari ufficiali sia per il turno di campionato che per le semifinali di ritorno di Coppa Italia
1 min
Anticipi e posticipi 31ma giornata di Serie A: quando si giocheranno Juve-Genoa e Inter-Roma

La Lega Serie A ha annunciato il programma della 31esima giornata che si disputerà fra il 4 e il 6 aprile. Si giocherà anche a Pasqua, con tre partite in programma: Cremonese-Bologna alle 15, Pisa-Torino alle 18 e Inter-Roma alle 20.45. Lecce-Atalanta si giocherà il 4 aprile alle 15:00 ma se la Dea dovesse essere eliminata in Champions si giocherà il 6 aprile alle 15:00 con Udinese-Como anticipata alle 12.30 del giorno di Pasquetta. La Juventus se la vedrà in casa contro il Genoa il 06 aprile alle ore 18 mentre la giornata si chiuderà con Napoli-Milan in campo alle ore 20.45. Tutte le gare saranno visibili su Dazn mentre le tre partite trasmesse anche da Sky saranno Lazio-Parma, Inter-Roma e proprio Juventus-Genoa.

Le semifinali di Coppa Italia

Definito anche il programma delle semifinali di ritorno di Coppa Italia: Inter-Como si giocherà il 21 aprile mentre Atalanta-Lazio il 22, con calcio d'inizio in entrambi i casi alle 21.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS