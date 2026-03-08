"Noi derubati, a cosa serve il Var? Meritiamo rispetto!": tutta la furia Cremonese

LECCE - Colpo salvezza del Lecce che al Via del Mare supera per 2-1 la Cremonese. Questo il commento del tecnico gialloroso al termine del match "Nei primi 10' le due squadre hanno mostrato un buon calcio. Poi noi siamo venuti fuori cercando fortemente il vantaggio e l'abbiamo trovato. Ottimo approccio, l'avevamo preparata per metterli in difficoltà sui corner. Peccato per il gol subito in avvio di ripresa, loro ci hanno messo in difficoltà con Djuric. Credo che la squadra abbia meritato questa vittoria, portiamo a casa un risultato importante. Vogliamo restare attaccati a questa categoria". Di Francesco prosegue: "E' giusto che i ragazzi si godano questo momento, ma io vorrei festeggiare alla fine. Sono già focalizzato sulla prossima partita. Dobbiamo giocare così anche a Napoli, ripetendo la stessa prestazione e lo stesso atteggiamento. C'è sempre da migliorare, soprattutto sulle seconde palle, su cui oggi non siamo stati bravissimi". Sulla disattenzione di Tiago Gabriel sul gol in apertura di ripresa siglato da Bonazzoli: "Credo che sia più un errore di squadra, che di un singolo. Al di là di quell'episodio, credo che il ragazzo abbia fatto una grande partita".
Giacchetta: "Cremonese danneggiata"
"Non sono qui a commentare la partita dal punto di vista tattico, non mi compete. Quello che mi compete è rivendicare la posizione della nostra società in merito all'episodio che si è rivelato decisivo per questa partita. E' già la seconda volta che mi trovo a intervenire dopo l'episodio del fallo di mano clamoroso di Simeone contro il Torino". Lo dice il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ai microfoni di Dazn dopo la partita persa 2-1 contro il Lecce. Giacchetta si riferisce al contatto in area Jean-Sanabria in pieno recupero, che per i grigiorossi era da rigore: tutto regolare però per Sozza, e il Var non è intervenuto. "Qui non è neanche stato chiamato il Var, il fallo era apparso evidente a tutti. Sanabria subisce un tocco in area, è una situazione altamente penalizzante. Il Var cosa ci sta a fare? Fanno gare per i dettagli minimi e futili per far vedere quanto ne sanno e ora? Ci sentiamo danneggiati, è una mancanza di rispetto", tuona il dirigente grigiorosso.
Nicola: "Credo nella salvezza"
Nicola analizza così la sfida: "Dobbiamo lottare per salvarci, chi non ha il coraggio e la mentalità per affrontare tempi duri non può desiderare di salvarsi. Io ci credo fortemente. Sono convinto che questa squadra abbia i mezzi per arrivare alla salvezza. Non siamo riusciti a ripetere la stessa intensità messa contro il Milan. La ripresa mi è piaciuta perché la squadra non stava troppo a pensare alle difficoltà, ha fatto una partita nella metà campo avversaria. I cambi ci hanno favorito. Rimango concentrato sulla mia squadra, dobbiamo avere un'ignoranza agonistica". Nicola prova a indicare la strada per uscire dal momento di crisi: "Non sono soddisfatto del primo tempo, il calcio è organizzazione e coraggio nell'andare a giocarci una partita. Forse siamo meno attenti, stiamo subendo gol con troppa facilità. Dobbiamo essere consapevoli che serve avere ritmo nel gioco. Se fossimo andati via con un pareggio, sarebbe stato un buon punto su un campo non semplice".
