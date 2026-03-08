"Noi derubati, a cosa serve il Var? Meritiamo rispetto!": tutta la furia Cremonese

Nicola: "Credo nella salvezza"

Nicola analizza così la sfida: "Dobbiamo lottare per salvarci, chi non ha il coraggio e la mentalità per affrontare tempi duri non può desiderare di salvarsi. Io ci credo fortemente. Sono convinto che questa squadra abbia i mezzi per arrivare alla salvezza. Non siamo riusciti a ripetere la stessa intensità messa contro il Milan. La ripresa mi è piaciuta perché la squadra non stava troppo a pensare alle difficoltà, ha fatto una partita nella metà campo avversaria. I cambi ci hanno favorito. Rimango concentrato sulla mia squadra, dobbiamo avere un'ignoranza agonistica". Nicola prova a indicare la strada per uscire dal momento di crisi: "Non sono soddisfatto del primo tempo, il calcio è organizzazione e coraggio nell'andare a giocarci una partita. Forse siamo meno attenti, stiamo subendo gol con troppa facilità. Dobbiamo essere consapevoli che serve avere ritmo nel gioco. Se fossimo andati via con un pareggio, sarebbe stato un buon punto su un campo non semplice".