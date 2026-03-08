Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

De Rossi ferma la Roma, Juve a -1! Ndicka non basta a Gasperini: come cambia la corsa Champions

I giallorossi inciampano a Marassi, si infiamma la lotta al quarto posto. Colpaccio da ex per il tecnico del Grifone, tre punti preziosi per la salvezza
3 min
De Rossi ferma la Roma, Juve a -1! Ndicka non basta a Gasperini: come cambia la corsa Champions© ANSA
GENOVA -Dopo aver subito la rimonta all'Olimpico dalla Juventus settimana scorsa, la Roma cade a Marassi contro il Genoa e riaccende la corsa Champions con i bianconeri di Spalletti che accorciano a -1 e il Como che aggancia a quota 51 il quarto posto occupato dai giallorossi. A far inciampare Gasperini è il grande ex del match, quel Daniele De Rossi che sgambetta la sua squadra del cuore, ma che conquista tre punti importantissimi nella lotta salvezza per il suo Genoa: ora sono sei le lunghezze di vantaggio sulla Cremonese terzultima.

Messias su rigore, risponde Ndicka, decide Vitinha

Pochi gli squilli nella prima mezz'ora con due tentativi di Malen e Messias che non creano particolari pericoli dalle parti di Bijlow e Svilar. Poche le emozioni nella prima frazione, prima dell'intervallo da segnalare un tentativo di Ekuban che termina alto sopra la traversa con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. L'episodio che accende la sfida arriva al 50': Pellegrini scivola in area e colpisce Ellertsson, calcio di rigore per il Genoa. Dal dischetto va Messias che batte centrale spiazzando Svilar per l'1-0. Immediata la risposta della Roma che al 55' pareggia: corner e primo tentativo di Mancini respinto, Ndicka il più rapido a ribadire in rete di testa. Ospiti che passano addirittura avanti con Malen, il guardalinee strozza l'esultanza dell'attaccante giallorosso e di Gasperini. Inizia la giostra dei cambi e al 79' mette nuovamente la freccia il Grifone: Masini per Vitinha che realizza a porta vuota, quest'ultimo scelto di De Rossi dalla panchina che ripaga subito la fiducia confezionando il 2-1. La Roma si butta in avanti per provare a rimediare al colpo subito e si scopre al contropiede dei padroni di casa con Svilar a salvare il tris sulla botta a colpo sicuro di Malinovskyi. AL triplice fischio è festa rossoblù.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS