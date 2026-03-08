Dal “Daje” al “Porco d…”: Gasperini bestemmia, sarà prova tv? VIDEO

Il Genoa di Daniele De Rossi fa male alla Roma di Gian Piero Gasperini: i rossoblu vincono 2-1 e portano a casa tre punti importantissimi in chiave salvezza grazie ai gol di Messias e Vitinha. A nulla è servita la rete del momentaneo pari di Ndicka, che ha tenuto in gara la Roma di Gasperini per circa venti minuti. Oltre al ko anche la beffa per i giallorossi: sull'1-1 è andato in gol anche Malen poco dopo il pari, con l'arbitro Colombo che ha subito ravvisato il fuorigioco del numero 14 della Roma. Segnalazione che però è sfuggita al tecnico del club capitolino, pescato in un urlo che potrebbe valergli la squalifica. Ecco cosa è successo.

Gasperini, dal gol in fuorigioco alla bestemmia

Al gol di Malen Gasperini si è lasciato andare ad un'esultanza rabbiosa, facendosi sfuggire anche quella che sembrerebbe a tutti gli effetti una bestemmia. In un primo momento l'urlo dell'allenatore della Roma che sembra proprio un "Dajee", a cui ha fatto seguito l'esclamazione incriminata, all'abbraccio con un collaboratore che gli ha evidentemente detto subito dell'annullamento: "Nooo, porco d..". Il labiale sembra piuttosto chiaro, in un'esultanza rivelatasi completamente inutile considerando che la decisione dell'arbitro Colombo sia arrivata subito, senza alcun intervento del VAR. Sui social piovono le critiche per il comportamento del tecnico giallorosso: "Ha esultato per un gol in fuorigioco. Ma la Juve non poteva farlo per un gol al 93’… Chissà se questa volta sarà depresso" così come "E poi ha pure bestemmiato. Chissà se la prova tv..." sono soltanto alcuni dei commenti arrivati tempestivamente sui social. I tifosi juventini non si sono risparmiati, con altri che hanno affermato: "Per fortuna non allena la Juventus" e "Il fenomeno ci credeva...". La domanda adesso è una sola: il tecnico rischia seriamente la prova tv?

"Loro hanno esultato come una vittoria..."

Insomma, i bollenti spiriti tra bianconeri e giallorossi non si sono ancora placati, dopo la buona rimonta messa a segno dalla squadra di Spalletti all'Olimpico contro la Roma. Il tecnico dei giallorossi si era soffermato particolarmente sulle esultanze di tifosi della Juventus al termine del 3-3 andato in scena all'Olimpico, commentando così la reazione dei bianconeri: "Loro hanno esultato come una vittoria...ma siamo avanti di quattro punti". Distanza che al momento si è inevitabilmente ridotta a uno, dopo la brusca sconfitta rimediata dai giallorossi contro il Genoa di De Rossi al Ferraris.