Fagioli troppo poco, Nicolussi non si esalta: le pagelle di Fiorentina-Parma

FIRENZE - Termina tra i fischi dell'Artemio Franchi la sfida salvezza tra Fiorentina e Parma. In campo poche occasioni da gol, con i padroni di casa che non riescono a impensierire la retroguardia avversaria mentre dall'altro lato i ducali si difendono con ordine e portano a casa un punto prezioso. Al triplice fischio è 0-0 e sugli spalti monta la contestazione nei confronti di Paolo Vanoli e della squadra.
Pagelle Fiorentina
De Gea 6 Poco impegnato.
Dodo 5 Prova a spingere ma manda i suoi cross a vuoto vanificando il lavoro fatto.
Pongracic 5.5 Contro Strefezza soffre un po' e commette un errore che poteva costare caro.
Comuzzo (41' st) ng.
Ranieri 6 Si distingue per la solita "garra" e contiene bene Pellegrino, nella ripresa sale ad aiutare ma sbaglia una buona occasione.
Gosens 5 Prova subito a salire e il suo tiro resta una delle poche occasioni viola, ma poi sparisce dal gioco.
Fagioli 5 Recupera qualche pallone ma fa poco in fase di impostazione.
Harrison 4.5 Tenta qualche tiro in avvio, ma poi sbaglia tutti i cross e arriva sempre secondo sul pallone.
Fazzini (35' st) ng.
Mandragora 5.5 Il centrocampo viola concede troppo, nella ripresa rientra con un altro piglio ma ammonito viene tolto.
Fabbian (19' st) 5.5 Vanoli lo mette per riempire di più l'area, riesce a sprazzi.
Ndour 6 Parte meglio dell'ex compagno Nicolussi ma il centrocampo perde equilibrio.
Brescianini (41' st) ng.
Gudmundsson 5 Inizia motivato poi arrivano gli errori e solo nel finale torna a farsi vedere.
Piccoli 4.5 Viene ingabbiato e quando ha la palla dell’1-0 spunta Delprato a murarlo.
All. Vanoli 4.5 Manovra lenta e macchinosa che ha fatto il gioco degli avversari, cambi tardivi ed ennesima occasione persa.
Pagelle Parma
Corvi 6 Vince il ballottaggio con Suzuki, la Fiorentina lo impegna poco ma quando serve c'è.
Cremaschi 6 Esterno di difesa per limitare Gudmundsson ma col passare dei minuti guadagna anche metri per salire.
Delprato 6.5 Attento cerca di chiudere le folate viola dalla sua parte, allineato bene. Strappa un buon pallone a Piccoli.
Troilo 6 La difesa si compatta di fronte ai pericoli, tiene bene Piccoli mentre rischia qualcosa su una trattenuta in area su Gudmundsson.
Circati 6.5 Pochi i pericoli per una difesa che in questa stagione dà garanzie. Nel finale sale e prova a colpire.
Valeri 6 Rischia poco su quella fascia dove, come all'andata, stava per punire la Fiorentina ma incredibilmente non tira.
Nicolussi Caviglia 6 L'ex viola se la vede con Ndour ma l'aria del Franchi non lo esalta.
Ordonez (9' st) 6 In linea con il compagno.
Keita 6.5 Fa giocare la squadra e sfiora il palo alla destra di De Gea dalla distanza.
Sorensen 6 Utile a far salire la squadra ma poi si perde.
Estevez (37' st) ng.
Pellegrino 5.5 Ben marcato da Ranieri poche volte riesce ad avere palloni giocabili e si vede poco.
Elphege (27' st) 5.5 Non fa meglio del compagno.
Strefezza 6 Spazia a tutto campo sfuggendo alle marcature di Pongracic.
Oristanio (27' st) 6 Mette a sedere Dodo e rischia il colpaccio.
All. Cuesta 6 Squadra compatta dietro, poco incisiva davanti.
Pagella arbitro
Zufferli 5.5 Bene un tempo ma nella ripresa perde lucidità, sbagliando e usando pesi spesso diversi.
