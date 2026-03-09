Fagioli troppo poco, Nicolussi non si esalta: le pagelle di Fiorentina-Parma

FIRENZE - Termina tra i fischi dell'Artemio Franchi la sfida salvezza tra Fiorentina e Parma. In campo poche occasioni da gol, con i padroni di casa che non riescono a impensierire la retroguardia avversaria mentre dall'altro lato i ducali si difendono con ordine e portano a casa un punto prezioso. Al triplice fischio è 0-0 e sugli spalti monta la contestazione nei confronti di Paolo Vanoli e della squadra.