Pagelle Genoa-Roma: Ostigard è un muro, Ekuban lotta. Pellegrini ingenuo, male Venturino

La settimana clou della Roma, impegnata nel derby di Europa League con il Bologna e attesa dallo scontro diretto di domenica prossima contro il Como, inizia nel peggior modo possibile. I giallorossi cadono 2-1 a Genova e vedono avvicinarsi pericolosamente Juventus e - appunto - il Como, che spingono dalle retrovie in una lotta per il quarto posto che si infiamma, con tre squadre racchiuse in un punto. A far ingoiare un boccone amarissimo a Gasperini è, ironia della sorte, Daniele De Rossi, l'ex Capitan Futuro dei giallorossi che da quando è subentrato in panchina sta facendo le fortune del Grifone, al quarto successo nelle ultime cinque gare nel fortino di Marassi. La salvezza dei liguri adesso è più vicina (la zona retrocessione è lontana sei lunghezze), in una partita molto fisica in cui il Genoa è stato bravo prima a ingabbiare l'avversario e poi a punirlo mostrandosi affamato e lucido in zona gol.