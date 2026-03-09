Pagelle Genoa-Roma: Ostigard è un muro, Ekuban lotta. Pellegrini ingenuo, male Venturino

La settimana clou della Roma, impegnata nel derby di Europa League con il Bologna e attesa dallo scontro diretto di domenica prossima contro il Como, inizia nel peggior modo possibile. I giallorossi cadono 2-1 a Genova e vedono avvicinarsi pericolosamente Juventus e - appunto - il Como, che spingono dalle retrovie in una lotta per il quarto posto che si infiamma, con tre squadre racchiuse in un punto. A far ingoiare un boccone amarissimo a Gasperini è, ironia della sorte, Daniele De Rossi, l'ex Capitan Futuro dei giallorossi che da quando è subentrato in panchina sta facendo le fortune del Grifone, al quarto successo nelle ultime cinque gare nel fortino di Marassi. La salvezza dei liguri adesso è più vicina (la zona retrocessione è lontana sei lunghezze), in una partita molto fisica in cui il Genoa è stato bravo prima a ingabbiare l'avversario e poi a punirlo mostrandosi affamato e lucido in zona gol.
Pagelle Genoa
Bijlow 6 Non troppo fortunato sulla traiettoria velenosa da cui nasce il gol flipper di Ndicka. Ma nel complesso dà sempre sicurezza al reparto difensivo.
Marcandalli 6.5 Cresciuto molto grazie al lavoro di De Rossi.
Ostigard 7.5 Il migliore in campo. Un muro invalicabile.
Vasquez 7 Consueta sicurezza nel reparto difensivo.
Ellertson 6.5 Si guadagna il rigore del vantaggio.
Masini 6.5 Cuore, corsa, grinta e l'assist per il gol decisivo.
Frendrup 6.5 Il cuore pulsante di un Genoa che non smette mai di lottare.
Messias 7 Realizza con freddezza il rigore dell’1-0, è sempre importante in questo Genoa. Malinovskyi (19' st) 6.5 Buon impatto, mette lo zampino sul gol di Vitinha.
Sabelli 6 La classe operaia va in paradiso: altra carta che non tradisce De Rossi.
Ekhator 6 Grande movimento sul fronte offensivo in una partita complicata. Colombo (19' st) 6 Fa sempre la cosa giusta, gioca sempre per la squadra.
Ekuban 6 Altro lottatore sul fronte offensivo, fa bene entrambe le fasi. Vitinha (30' st) 7 Entra e trova il gol della vittoria con un perfetto inserimento sotto porta. Si dimnostra un giocatore chiave anche quando è subentrante.
All. De Rossi 7.5 All'andata - contro la Roma - aveva fallito forse una delle poche partite alla guida del Genoa. Stavolta azzecca tutte le mosse e batte un maestro come Gasperini. Tre punti che hanno il proumo della salvezza. Chapeau.
Pagelle Roma
Svilar 6 Gran bell'intervento su Malinovskyi nel finale, resta a metà strada sul gol di Vitinha.
Mancini 6 Il gol del pari nasce da un suo inserimento sotto porta, nel complesso sempre attento anche in fase difensiva. Ziolkowski (39' st) ng.
Ndicka 6 Ha il merito di segnare il gol del pareggio, dietro però balla un po' troppo.
Celik 5.5 Fa il suo compitino e poco altro.
Rensch 5.5 Può fare meglio, spinge poco e non copre al meglio. Ghilardi (20' st) 6 Entra con un buon piglio.
Konè 6 Tra gli ultimi ad arrendersi in una Roma non irresistibile. Tanta lotta, tanta corsa.
Pisilli 5.5 Anche a lui manca qualcosa in termini di qualità.
Tsimikas 6 Una spinta costante, anche se non sempre fa la cosa giusta.
Venturino 5 Ragazzo che arriva dalla cantera rossoblù, si perde un po' nel catino di Marassi. La sua partita dura un tempo. Cristante (1' st) 6 Dà solidità.
Pellegrini 5 Che ingenuità il fallo in area su Ellertson che porta al rigore dell’1-0. El Aynaoui (11' st) 5.5 Si vede poco.
Malen 6 Segna un bel gol che viene annullato giustamente per fuorigioco, si dà un gran da fare sul fronte offensivo.
All. Gasperini 5 Altro grande ex atteso a Marassi, stavolta la sua Roma viene incartata da De Rossi.
Pagella arbitro
Colombo 6 Netto il rigore per il Genoa, Gasperini si lamenta per un fallo ignorato su Koné.
