Marusic riporta la Lazio alla vittoria, gol all'ultimo respiro dopo Maldini e Laurienté: la classifica

Successo in extremis per la Lazio, che si aggiudica la gara interna con il Sassuolo grazie alla rete di Marusic al 2' minuto di recupero: complice la disastrosa ucita di Muric. Un risultato che consente ai biancocelesti di ritrovare i 3 punti che mancavano dal 30 gennaio (3-2 sul Genoa) e di tornare a sorridere dopo il ko contro il Torino. Di Maldini (2') e Laurienté (35') le reti del momentaneo 1-1. La classifica vede dunque la formazione di Sarri salire a quota 37 punti che valgono il 10º posto a una lunghezza dai neroverdi di Grosso, già reduci dal successo sull'Atalanta e vicini a raccogliere un altro difficile punto. La prossima giornata, Lazio e Sassuolo ospiteranno rispettivamente Milan e Bologna: entrambi gli appuntamenti in programma domenica 15 marzo.