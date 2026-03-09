Marusic riporta la Lazio alla vittoria, gol all'ultimo respiro dopo Maldini e Laurienté: la classifica

Successo in extremis per la Lazio, che si aggiudica la gara interna con il Sassuolo grazie alla rete di Marusic al 2' minuto di recupero: complice la disastrosa ucita di Muric. Un risultato che consente ai biancocelesti di ritrovare i 3 punti che mancavano dal 30 gennaio (3-2 sul Genoa) e di tornare a sorridere dopo il ko contro il Torino. Di Maldini (2') e Laurienté (35') le reti del momentaneo 1-1. La classifica vede dunque la formazione di Sarri salire a quota 37 punti che valgono il 10º posto a una lunghezza dai neroverdi di Grosso, già reduci dal successo sull'Atalanta e vicini a raccogliere un altro difficile punto. La prossima giornata, Lazio e Sassuolo ospiteranno rispettivamente Milan e Bologna: entrambi gli appuntamenti in programma domenica 15 marzo.
Lazio-Sassuolo: il racconto della partita
Non perde tempo la Lazio, che sblocca le marcature dopo soli 2 minuti di gioco con Maldini bravo a finalizzare un tap-in su deviazione. Un gol che disorienta il Sassuolo, ora in difficoltà a impostare le manovre. Al 12', Isaksen semina il panico con una bella azione individuale e si apre il varco per la conclusione: palla fuori di pochissimo. Non passa molto che il danese torna in agguato con un colpo di testa su calcio d'angolo e sfiora ancora una volta il raddoppio. Al 26', gli ospiti battono un colpo con il tiro di Nzola che costringe Motta alla sua prima parata in Serie A. Poi, la gran botta di Laurienté che su assist di Thorstvedt pareggia i conti al 35'. Nella ripresa, i neroverdi subentrano le controllo del gioco mentre i padroni di casa alzano le linee. I biancocelesti però reagiscono e sul campo torna l'equilibrio. Al 77', altra occasione da gol per Isaksen, che si strappa i capelli dopo avere divorato la rete del nuovo vantaggio fallendo nel pallonetto a due passi dalla porta: conclusione (inspiegabile) preceduta dalla grande giocata di Gila a servire il filtrante dopo un recupero palla. Nel finale, entrambi i portieri evitano lo svantaggio rispondendo presente ai tentativi di Doig prima e Cancellieri. Poi, il blitz di Marusic che al 2' minuto di recupero approfitta della disastrosa uscita di Muric e insacca la rete del definitivo 2-1.