Giudice Sportivo, Allegri senza un big dopo Milan-Inter. La Roma perde un titolare: tutte le decisioni

Il verdetto del Giudice Sportivo ridisegna già il prossimo turno di Serie A. Tra proteste nel finale di gara e ammonizioni pesanti in diffida, non mancano le assenze che rischiano di pesare sugli equilibri delle squadre: la Roma dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più in forma delle ultime settimane, mentre il Milan si presenterà alla prossima sfida senza un titolare di peso in mezzo al campo. Ma non finisce qui. L’ultimo turno ha lasciato strascichi anche fuori dal rettangolo di gioco, con il derby tra AC Milan e FC Internazionale Milano che ha portato con sé tensioni, proteste e provvedimenti disciplinari destinati a far discutere.
Giudice Sportivo, i calciatori squalificati
Costa cara la protesta nel finale di Lecce-Cremonese a Pezzella, punito con una giornata di squalifica e un'ammenda da 10000 euro "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, in modo irruento, criticato l’operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose". Rabiot, Ndicka, Esposito, Ferguson e Masini, salteranno la prossima giornata di Serie A a causa di un'ammonizione subita in diffida. Quindi il Milan dovrà affontare la Lazio senza il francese e l'ultima volta contro il Como non è andata benissimo, mentre la Roma dovrà giocare contro i lariani senza il difensore che nelle ultime giornate sta determinando più degli altri. Ma le sanzioni non sono finite qui, infatti sono state comminate pulte e squalifiche anche ai club. E molte sono arrivate dal derby tra Milan e Inter.
Stangata al Milan per il "solito motivo"
Sanzioni anche per le società: il Giudice Sportivo ha usato la mano pesante, soprattutto nei confronti del Milan, punito sia per il consueto ritardo all’inizio del secondo tempo sia per alcuni comportamenti dei propri tifosi durante la gara. Questo si legge nel comunicato:
- Ammenda di € 22.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata.
- Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente cori insultanti nei confronti di due calciatori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 47° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser
verso un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 7° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Milan-Inter, un derby che costa caro
Non solo calciatori: nell’ultima giornata di Serie A sono finiti sotto la lente del Giudice Sportivo anche dirigenti e membri degli staff, protagonisti di episodi contestati soprattutto nel derby tra Milan e Inter. Ecco le sanzioni decise:
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA DI €10.000,00
- BACCIN Dario (Inter): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con fare arrogante, criticato ripetutamente in modo irrispettoso una decisione arbitrale.
PREPARATORI ATLETICI – ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
- FOLLETTI Simone (Milan): per avere, al 44° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressioni irriguardose al Direttore di gara.
