Giudice Sportivo, Allegri senza un big dopo Milan-Inter. La Roma perde un titolare: tutte le decisioni

Il verdetto del Giudice Sportivo ridisegna già il prossimo turno di Serie A. Tra proteste nel finale di gara e ammonizioni pesanti in diffida, non mancano le assenze che rischiano di pesare sugli equilibri delle squadre: la Roma dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più in forma delle ultime settimane, mentre il Milan si presenterà alla prossima sfida senza un titolare di peso in mezzo al campo. Ma non finisce qui. L’ultimo turno ha lasciato strascichi anche fuori dal rettangolo di gioco, con il derby tra AC Milan e FC Internazionale Milano che ha portato con sé tensioni, proteste e provvedimenti disciplinari destinati a far discutere.

Giudice Sportivo, i calciatori squalificati

Costa cara la protesta nel finale di Lecce-Cremonese a Pezzella, punito con una giornata di squalifica e un'ammenda da 10000 euro "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, in modo irruento, criticato l’operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose". Rabiot, Ndicka, Esposito, Ferguson e Masini, salteranno la prossima giornata di Serie A a causa di un'ammonizione subita in diffida. Quindi il Milan dovrà affontare la Lazio senza il francese e l'ultima volta contro il Como non è andata benissimo, mentre la Roma dovrà giocare contro i lariani senza il difensore che nelle ultime giornate sta determinando più degli altri. Ma le sanzioni non sono finite qui, infatti sono state comminate pulte e squalifiche anche ai club. E molte sono arrivate dal derby tra Milan e Inter.