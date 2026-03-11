Speak Out! Carnevale e Beolchi affrontano il tema delle vittime di femminicidio

Il viaggio di ‘Speak Out! Il calcio racconta’ prosegue su sostenabilia.it con la nona puntata dal titolo ‘Rinascite’. Protagonista del nuovo episodio della webserie della FIGC sul valore sociale del calcio è la denuncia contro un crimine atroce qual è il femminicidio. In particolare, attraverso un dialogo senza filtri tra Roberta Beolchi, presidente dell’Associazione Edela, e l’ex azzurro Andrea Carnevale, che ha vestito la maglia della Nazionale italiana nel Mondiale del ’90, ci si sofferma sul dolore e sul coraggio degli orfani, capaci di rinascere dopo aver vissuto l’esperienza di una violenza in grado di distruggere qualsiasi amore familiare. Mentre l’Associazione Edela, che annovera tra i suoi sostenitori anche la FIGC, lavora ogni giorno per offrire supporto concreto e tutela agli orfani di femminicidio e alle loro famiglie affidatarie, la storia di Carnevale testimonia la forza del riscatto. Dopo l’uccisione della madre per mano del padre, per Andrea il calcio non ha rappresentato solo una professione, ma la possibilità concreta di farsi carico dei suoi cari e trasformare una tragedia in una missione di amore e responsabilità familiare.