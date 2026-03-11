Speak Out! Carnevale e Beolchi affrontano il tema delle vittime di femminicidio

Il viaggio di ‘Speak Out! Il calcio racconta’ prosegue su sostenabilia.it con la nona puntata dal titolo ‘Rinascite’. Protagonista del nuovo episodio della webserie della FIGC sul valore sociale del calcio è la denuncia contro un crimine atroce qual è il femminicidio. In particolare, attraverso un dialogo senza filtri tra Roberta Beolchi, presidente dell’Associazione Edela, e l’ex azzurro Andrea Carnevale, che ha vestito la maglia della Nazionale italiana nel Mondiale del ’90, ci si sofferma sul dolore e sul coraggio degli orfani, capaci di rinascere dopo aver vissuto l’esperienza di una violenza in grado di distruggere qualsiasi amore familiare. Mentre l’Associazione Edela, che annovera tra i suoi sostenitori anche la FIGC, lavora ogni giorno per offrire supporto concreto e tutela agli orfani di femminicidio e alle loro famiglie affidatarie, la storia di Carnevale testimonia la forza del riscatto. Dopo l’uccisione della madre per mano del padre, per Andrea il calcio non ha rappresentato solo una professione, ma la possibilità concreta di farsi carico dei suoi cari e trasformare una tragedia in una missione di amore e responsabilità familiare.
Speak Out: inclusione, legalità e molti altri temi
L’esperienza personale di Andrea Carnevale e l’impegno della Associazione Edela testimoniano quanto sia vitale non voltarsi mai dall’altra parte e come solo l’educazione all’amore e alla cultura della prevenzione possono evitare che il dolore distrugga il presente e il futuro di intere famiglie. Il nuovo progetto editoriale della FIGC punta su un linguaggio universale, quello del calcio nelle sue mille sfaccettature, per unire diverse generazioni su temi di particolare rilevanza e di grande attualità. La serie prevede dieci puntate pubblicate sulla sua piattaforma di Sostenibilità sostenabilia.it (una a settimana, a partire dal 14 gennaio), dove i protagonisti dialogano e affrontano esperienze e progettualità, toccando le corde di tutte le principali sensibilità dell’epoca contemporanea: rispetto, inclusione, legalità, tutela della salute, educazione e riscatto sociale.
Elenco delle puntate di ‘Speak Out! Il calcio racconta’
- 14 gennaio - episodio 1: Futuro in Campo – Luca Zingaretti ed Eugenia Carfora
- 21 gennaio - episodio 2: Non mi fermo. Sport e diabete – Massimo Ambrosini e Alice Degradi
- 28 gennaio - episodio 3: Roba da matti – Santo Rullo e Volfango De Biasi
- 4 febbraio - episodio 4: Bullo, ti scrivo – Leonardo Bonucci e Mirko Cazzato
- 11 febbraio - episodio 5: Una squadra, un quartiere – Massimo Vallati e Massimiliano Monnanni
- 20 febbraio - episodio 6: Yes, we can – Giorgio Chiellini e Iacopo Fossi
- 25 febbraio - episodio 7: Oltre le barriere – Gianluca Guida e Romolo Cimini
- 4 marzo - episodio 8: La storia siamo noi – Matteo Marani e Silvia Marrara
- 11 marzo - episodio 9: Rinascite – Roberta Beolchi e Andrea Carnevale
- 18 marzo - episodio 10: Oltre il silenzio – Vincenzo Fuoco e Rocco Briganti