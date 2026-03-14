“Allegri ha ridato status al Milan, Sarri bravo a creare una bolla per isolare la Lazio”

Lazio-Milan non è una partita come le altre per Dazn. Come raccontiamo a parte, sarà visibile in modalità gratuita per tutti coloro che sono registrati alla piattaforma. Per valorizzare ulteriormente il prodotto offerto agli utenti, al tavolo dei commentatori si unirà anche Simone Pianigiani . Non è la prima volta che l'ex coach tra le altre di Siena, Milano e ItalBasket contribuisce al commento televisivo di un evento calcistico, un'attività che si unisce alle altre in cui è impegnato. Oltre a svolgere il ruolo di commento tecnico nelle partite di basket trasmesse sempre da Dazn, Pianigiani infatti tiene corsi di formazione per tecnici di vari sport oltre a conferenze per università e speech per aziende e multinazionali sui temi del team building e della costruzione della mentalità vincente. Nel pre e nel post della sfida dell'Olimpico, Pianigiani metterà sul piatto la propria pluriennale esperienza per offrire un'analisi diversa non necessariamente legata solo a quello che accade sul terreno di gioco.

"Esperienza che mi piace molto"

«È un'esperienza che mi piace molto, anche per l'ambiente in cui si svolge. Diletta Leotta è bravissima nel far sentire tutti a proprio agio con empatia, senza mai cercare la polemica gratuita e non facendo mai mancare un sorriso. Poi ci sono talent eccezionali con cui confrontarsi parlando di sport, conoscendo storie, dettagli, vissuti, tutto ciò che è prezioso per migliorarsi. Ho trovato anche una redazione giovane, preparata, entusiasta e coinvolgente. È un po' come rivivere una dinamica di squadra in cui ogni componente ha un ruolo legato all'altro e forse è proprio per questo che mi trovo bene e mi diverto. Non c'è insomma soltanto un piazzarsi davanti alle telecamere e dire due parole sulla partita».

"Calcio e basket vicini"

Come detto, non è la prima volta che viene coinvolto nello studio di "Fuoriclasse" e dunque non è un novizio del commento calcistico, sport che peraltro segue con costanza. «Aggiungo che il mondo del calcio e quello del basket sono molto più vicini di quanto si possa credere. Basti pensare a quanti tifosi raccolgono certi campi storici in Italia e all'estero: questo spesso crea un'identità, una pressione, un seguito, una rivalità che possiamo ritrovare in entrambi gli sport. Quello che mi ha sempre affascinato del calcio è quanto sia ampliato tutto ciò rispetto alla pallacanestro. Dal punto di vista del mestiere dell'allenatore, poi, mi incuriosisce molto capire e studiare le dinamiche di gestione di gruppo: tanti giocatori e quindi tante teste da gestire, uno staff più allargato, tante situazioni in cui il mister deve mettere mano. Altro aspetto che unisce calcio e basket oggi è l'utilizzo sempre più massiccio delle analisi dei dati, che permettono di sviscerare una partita sotto tanti punti di vista che aiutano a pensare in maniera trasversale».