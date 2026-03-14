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Inter, saltano i nervi: il pari di Krstovic manda tutti fuori di testa, Chivu espulso

La Dea trova nel finale il pareggio a San Siro con i nerazzurri furiosi con il direttore di gara
2 min
Interdumfriesatalanta
Inter, saltano i nervi: il pari di Krstovic manda tutti fuori di testa, Chivu espulso

MILANO - Caos a San Siro, l'Inter perde la testa e pareggia contro l'Atalanta, temendo ora il possibile ritorno del Milan a -5. Episodi chiave nel finale di partita: i nerazzurri, dopo aver dominato l'incontro, subiscono il pareggio dell'Atalanta all'85' da parte di Krstovic e vanno letteralmente fuori di testa. Il motivo è, secondo la squadra del presidente Marotta, un fallo su Dumfries ad inizio azione: Sulemana va in pressing su Dumfries che invece di passare il pallone al portiere rallenta per cercare il contatto con l'avversario e poi va giù appena sfiorato, Manganiello lascia giustamente proseguire valutando l'entità del contatto non all'altezza dell'irregolarità e l'attaccante dell'Atalanta calcia: Sommer para ma non trattiene, sulla ribattuta arriva Krstovic che manda in porta la sfera e corre subito a riprendere il pallone per provare addirittura la vittoria.

Inter imbufalita con l'arbitro, si aspetta il check del VAR Gariglio con Cristian Chivu, visibilmente nervoso, che entra in campo a protestare: prima viene prima ammonito e poi espulso quando la verifica conferma quanto deciso dal direttore di gara in tempo reale, il tutto con Dumfries a muso duro in faccia all'arbitro. Dopo il triplice fischio sono proseguite le proteste dei padroni di casa - accerchiando il direttore di gara - recriminando un possibile rigore su Frattesi dopo l'1-1 sul quale il VAR non è intervenuto.

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