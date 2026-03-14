Inter, saltano i nervi: il pari di Krstovic manda tutti fuori di testa, Chivu espulso

MILANO - Caos a San Siro, l'Inter perde la testa e pareggia contro l'Atalanta, temendo ora il possibile ritorno del Milan a -5. Episodi chiave nel finale di partita: i nerazzurri, dopo aver dominato l'incontro, subiscono il pareggio dell'Atalanta all'85' da parte di Krstovic e vanno letteralmente fuori di testa. Il motivo è, secondo la squadra del presidente Marotta, un fallo su Dumfries ad inizio azione: Sulemana va in pressing su Dumfries che invece di passare il pallone al portiere rallenta per cercare il contatto con l'avversario e poi va giù appena sfiorato, Manganiello lascia giustamente proseguire valutando l'entità del contatto non all'altezza dell'irregolarità e l'attaccante dell'Atalanta calcia: Sommer para ma non trattiene, sulla ribattuta arriva Krstovic che manda in porta la sfera e corre subito a riprendere il pallone per provare addirittura la vittoria.