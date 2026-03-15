Lazio-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

ROMA - Adesso tocca al Milan. L’assist da San Siro è arrivato, con l’Atalanta che ha frenato l’Inter. E quello che passa nella testa dei giocatori nerazzurri e rossoneri ora potrebbe fare tutta la differenza: i primi stanno perdendo certezze, i secondi volano sulle ali dell'entusiasmo. Stasera il Milan avrà quindi l’opportunità di accorciare ulteriormente. Lo svantaggio che poteva essere di 16 punti in caso di sconfitta nel derby e vittoria dell’Inter ieri con l’Atalanta, adesso è invece di 8, con la possibilità di passare a 5 se stasera Leao e compagni espugneranno l’Olimpico contro la Lazio. In fondo Massimiliano Allegri prima ancora che iniziasse la partita di San Siro, era stato chiaro: «C’è solo un modo perché noi possiamo raggiungere l’Inter: che loro perdano le partite e che noi le vinciamo. Non c’è altra via, il resto sono chiacchiere». L’Inter non avrà perso, però... adesso la pressione è tutta sui rossoneri, perché non rispondere stasera, dopo aver vinto il derby e aver ricevuto un regalo dall’Atalanta, sarebbe un delitto
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Lazio-Milan gara valida per la 29ª giornata di Serie e in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile gratuitamente su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito
Le probabili formazioni di Lazio-Milan
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isakesen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Romagnoli, Lazzri, Pellegrini, Belahyane, Pryzborek, Ratkov, Cancellieri, Noslin, Dia, Pedro. Indisponibili: Basic, Cataldi, Gigot, Hysaj, Provedel, Rovella. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cancellieri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri
A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Nkunku, Fullkrug. Indisponibili: Gabbia, Gimenez, Loftus-Cheek. Squalificati: Rabiot. Diffidati: Bartesaghi, Fofana, Saelemaekers
Arbitro: Guida (Napoli). Assistenti: Peretti e Perotti. IV uomo: Ayroldi. Var: Chifi. Avar: Maggioni.