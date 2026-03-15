Lazio-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

ROMA - Adesso tocca al Milan. L’assist da San Siro è arrivato, con l’Atalanta che ha frenato l’Inter. E quello che passa nella testa dei giocatori nerazzurri e rossoneri ora potrebbe fare tutta la differenza: i primi stanno perdendo certezze, i secondi volano sulle ali dell'entusiasmo. Stasera il Milan avrà quindi l’opportunità di accorciare ulteriormente. Lo svantaggio che poteva essere di 16 punti in caso di sconfitta nel derby e vittoria dell’Inter ieri con l’Atalanta, adesso è invece di 8, con la possibilità di passare a 5 se stasera Leao e compagni espugneranno l’Olimpico contro la Lazio. In fondo Massimiliano Allegri prima ancora che iniziasse la partita di San Siro, era stato chiaro: «C’è solo un modo perché noi possiamo raggiungere l’Inter: che loro perdano le partite e che noi le vinciamo. Non c’è altra via, il resto sono chiacchiere». L’Inter non avrà perso, però... adesso la pressione è tutta sui rossoneri, perché non rispondere stasera, dopo aver vinto il derby e aver ricevuto un regalo dall’Atalanta, sarebbe un delitto