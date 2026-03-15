Verona-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

VERONA - Comunque andrà ci saranno cinque formazioni ancora alle spalle. Ma la sconfitta del Lecce ieri a Napoli e lo scontro diretto tra Cremonese e Fiorentina di domani sera, sono opportunità da sfruttare al meglio per un Genoa che tra il Verona oggi e l’Udinese venerdì prossimo può mettere sulla proprio corsa salvezza un mattone importante e questo grazie ai tre punti conquistati contro la Roma nell’ultimo turno. Una di quelle gare jolly, di fatto la prima big sconfitta quest’anno, che hanno permesso a Messias e compagni di toccare quota 30 punti, importante anche dal punto di vista psicologico. E il tecnico rossoblù Daniele De Rossi proprio dalla vittoria con la Roma vuole ripartire, soprattutto dalla prestazione.