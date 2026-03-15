Verona-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

VERONA - Comunque andrà ci saranno cinque formazioni ancora alle spalle. Ma la sconfitta del Lecce ieri a Napoli e lo scontro diretto tra Cremonese e Fiorentina di domani sera, sono opportunità da sfruttare al meglio per un Genoa che tra il Verona oggi e l’Udinese venerdì prossimo può mettere sulla proprio corsa salvezza un mattone importante e questo grazie ai tre punti conquistati contro la Roma nell’ultimo turno. Una di quelle gare jolly, di fatto la prima big sconfitta quest’anno, che hanno permesso a Messias e compagni di toccare quota 30 punti, importante anche dal punto di vista psicologico. E il tecnico rossoblù Daniele De Rossi proprio dalla vittoria con la Roma vuole ripartire, soprattutto dalla prestazione.
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Verona-Genoa gara valida per la 29ª giornata di Serie e in programma oggi alle 12:30 allo stadio Bentegodi di Verona e sarà visibile su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Le probabili formazioni di Verona-Genoa
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke, Gagliardini, AKpa Akpro, Harroui, Frese; Orban, Bowie. Allenatore: Sammarco
A disposizione: Perilli, Toniolo, Bradaric, Niasse,Belghali, Lirola, Isacc, Sar, Mosquera, Suslov, Vermesan. Indisponibili: Bernede, Lovric, Serdar, Bella-Kotchap, Slotsager. Squalificati: nessuno. Diffidati: Orban
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertssson, Malinosvkyi, Fredrup, Amorin, Norton-Cuffy; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi
A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Nkunku, Fullkrug. Indisponibili: Onana. Squalificati: Masini. Diffidati: Marcandalli, Malinosvskyi
Arbitro: Marchetti (Ostia Lido). Assistenti: Scratagli e Laudato. IV uomo: Dionisi. Var: Marini. Avar: Meraviglia.