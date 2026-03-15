Caracciolo goleador, vittoria per il Pisa e Cagliari ko. Il Bologna vince il derby col Sassuolo

Hiljemark conquista la prima vittoria con il suo Pisa alla sua prima esperienza in Serie A. Protagonista di giornata è sicuramente Antonio Caracciolo, difensore dei nerazzurri che ha deciso il match contro il Cagliari con una doppietta in due minuti. Ad aprire le marcature è invece stato Moreo, che al 9' ha sbloccato l'incontro con un gol dagli undici metri. Al 37' del primo tempo il centravanti del Pisa, Durosinmi, ha ricevuto un'espulsione diretta che avrebbe potuto seriamente incidere sull'esito finale del match. Nel secondo tempo le cose sono però andate diversamente, con i padroni di casa che si sono addirittura portati in vantaggio di tre gol nonostante l'inferiorità numerica. Al 67' ha accorciato le distanze Pavoletti, trovando l'unica rete di giornata per il Cagliari di Pisacane. Il Pisa di Grosso aggancia il Verona a 18 punti in classifica, al 19° posto. I sardi restano a quota 30 punti, a +6 sulla zona retrocessione.
Sassuolo-Bologna, il derby è rossoblù
Un solo gol nella sfida tra i neroverdi ed il Bologna di Italiano. Ad aprire le marcature è stato Dallinga al 6', che ha portato i rossoblù in vantaggio al Mapei Stadium. Nel match sono state molteplici le offensive del Sassuolo di Grosso, le quali non sono andate a buon fine. I rossoblù arrivano nel migliore dei modi alla sfida di ritorno di Europa League contro la Roma di Gasperini, dopo aver conquistato un pari all'andata al Dall'Ara per 1-1. Con la vittoria nel derby la squadra di Italiano allunga a 42 punti in classifica all'8° posto, immediatamente sopra al Sassuolo di Grosso che resta a quota 38 al 9°.