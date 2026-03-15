"Inutile commentare simulazioni", "La mano la devi dare": Gasperini-Fabregas, nervi tesi

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta della sua Roma in casa del Como. Dopo la tensione nel finale di gara con Fabregas, dove il tecnico giallorosso non ha voluto salutare il collega spagnolo andando direttamente negli spogliatoi, Gasperini ha dichiarato: "Sono tre situazioni importanti, le prime due non siamo riusciti noi. Abbiamo parecchi acciacchi, quando gli avversari ci mettono intensità soffriamo. Quella di Malen davvero un peccato perché potevamo tornare avanti, ho già visto l'episodio di Wesley: oggi è inutile commentare questo andamento del calcio soprattutto sulle simulazioni". Rivedendo il secondo giallo di Malen ha aggiunto: "Questo non è niente, da altre immagini si vede che si sposta, non entra neanche. Sicuramente giocare in dieci non aiuta. Non è la prima volta che il Como ha queste situazioni, credo che siano un po' troppo cercate. Non è la prima volta che parliamo di questo, oggi non entro nel merito, ho parlato in altri momenti"."