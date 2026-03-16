"Da dove ca**o li hai tirati fuori?": Sarri, la furia spiegata nel post partita

Maurizio Sarri ha detto la sua al termine di Lazio-Milan, terminata con il risultato di 1-0 (rete di Isaksen nel primo tempo) per i biancocelesti, proprio nel giorno del ritorno, e del saluto fino al termine della stagione, dei tifosi laziali allo Stadio Olimpico. Il tecnico ex Juve ha voluto spiegare alcune sue scelte tattiche, come il ruolo da playmaker di Patric , e anche il motivo della sua espulsione: avvenuta all'ultimo minuto della gara per via del recupero concesso, reputato eccessivo. Non è poi mancata ovviamente una considerazione sulla presenza del tifo

Sarri: "No offese. Ho fatto una considerazione forte"

Intervenuto sugli episodi della gara nel post partita, Sarri si è soffermato sul momento della sua espulsione ad opera dell'arbitro Mario Guida, che l'ha obbligato ad assistere agli ultimi istanti della gara dalle scalette che portano agli spogliatoi dell'Olimpico: "L'arbitro ha dato sei minuti di recupero e ha fatto proseguire, ho chiesto in maniera vigorosa dove avesse trovato il minuto in più. Non ci sono state offese, solo una considerazione un po’ forte". L'allenatore toscano ha voluto anche far chiarezza sul ruolo inedito di Patric come regista: "Qualcosa è stato provato in allenamento, anche in passato. Lui a palleggiare è bravo, chiaro che ha giocato qualche gara anni fa e dovrebbe farne altre, ma credo che se giocasse con continuità potrebbe far bene".