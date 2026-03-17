Gravina: "OpenVar? Apriremo una riflessione su pro e contro con l'Aia. C'è un clima insopportabile"

ROMA - Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato durante la conferenza stampa del Premio Bearzot in Federcalcio parlando della possibilità di non rinnovare o modificare il format di Dazn, Figc e Aia che spiega gli episodi arbitrali della settimana. Partendo da Opern Var: "Apriremo una riflessione su pro e contro con l'Aia su questo per la prossima stagione, noi siamo sempre aperti al confronto. Quella che era una disponibilità di massima trasparenza, sta diventando una forma di strumentalizzazione - aggiunge - Se noi pensiamo che in ogni partita l'errore arbitrale possa esser azzerato al 100% ve lo dico oggi che non sarà mai possibile.