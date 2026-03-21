Parma-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

PARMA - Per il Parma di Cuesta la partita del Tardini contro la Cremonese ha una duplice valenza: far vedere di aver superato il ko patito a Torino e, soprattutto, portare a casa punti per avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo stagionale, la salvezza. In casa grigiorossa ci sarà invece l'esordio di Marco Giampaolo, tornato a Cremona a distanza di 12 anni dalla prima volta alla guida dei lombardi, per provare a salvare una squadra piombata in zona retrocessione dopo aver disputato un girone di andata letteralmente straordinario. Il tecnico che è stato chiamato a prendere il posto di Davide Nicola ha chiesto coraggio e personalità alla squadra e con pochi allenamenti a disposizione proverà a tirare su la migliore Cremonese possibile.
Dove vedere Parma-Cremonese streaming e diretta tv
Parma-Cremonese gara valida per la 30ª giornata di Serie e in programma oggi alle 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma e sarà visibile su Dazn o sul canale Sky Dazn 1 (214).
Le probabili formazioni di Parma-Cremonese
PARMA (3-5-2): Suzuki, Valenti, Circati, Troilo; Valeri, Sorensen, Nicolussi Caviglia, Keita, Britschgi; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta
A disposizione: Rinaldi, Corvi, Mena Martinez, Ndiaye, Carboni, Estevez, Ordonez, Ondrejka, Oristanio, Elphege. Indisponibili: Almqvist, Bernabé, Cremaschi, Frigan. Squalificati: Delprato. Diffidati: Britschgi, Nicolussi Caviglia, Troilo
CREMONESE (4-3-2-1): Audero, BArbieri, Folino, Luperto, Pezzella; Maleh, Payero, Thorsby; Bonzalloli, Djuric, Okereke. Allenatore: Giampaolo.
A disposizione: SIlvestri, Nava, Faye, Terracciano, Bianchetti, Florani, Ceccherini, Grassi, Vandeputte, Zerbin, Vardy, Sanabria. Indisponibili: Baschirotto, Collocolo, Moumbagna. Squalificati: Bondo. Diffidati: Luperto, Vardy.
Arbitro: Fabbri. Assistenti: Cipressa-Toshikawa. IV uomo: Galipò. Var: Paterna. Avar: Di Bello.