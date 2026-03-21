Parma-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

PARMA - Per il Parma di Cuesta la partita del Tardini contro la Cremonese ha una duplice valenza: far vedere di aver superato il ko patito a Torino e, soprattutto, portare a casa punti per avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo stagionale, la salvezza. In casa grigiorossa ci sarà invece l'esordio di Marco Giampaolo, tornato a Cremona a distanza di 12 anni dalla prima volta alla guida dei lombardi, per provare a salvare una squadra piombata in zona retrocessione dopo aver disputato un girone di andata letteralmente straordinario. Il tecnico che è stato chiamato a prendere il posto di Davide Nicola ha chiesto coraggio e personalità alla squadra e con pochi allenamenti a disposizione proverà a tirare su la migliore Cremonese possibile.