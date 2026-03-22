Como-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

COMO - Il Como ha un'importante occasione di scavare il solco contro la Juventus (frenata sabato in casa dal Sassuolo) per la lotta al 4° posto contando il successo contro l'altra contendente, la Roma, settimana scorsa. Dopo i segnali importanti mostrati contro la Roma, potrebbe essere giunto il momento di rilanciare Diao – fresco di convocazione con il Senegal – dall’inizio. La freccia dei larianio sta bene, Fabregas sa che va comunque ancora gestito per evitare pericolose ricadute. Ma dovrebbe essere lui il grimaldello a destra per cercare di sfondare la linea a cinque del Pisa.

Toscani che vogliono continuare a sperare nella clamorosa rimonta salvezza. I sogni passano da una gara sulla carta ai limiti dell'impossibile al Sinigaglia. Il 3-1 con il Cagliari, condito da una bella prestazione giocando a lungo con l'uomo in meno, ha ridato quanto meno un po' di morale a una squadra che in questo campionato ha vinto solo due volte. E in trasferta non ha ancora ottenuto un successo.