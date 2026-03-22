Como-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

COMO - Il Como ha un'importante occasione di scavare il solco contro la Juventus (frenata sabato in casa dal Sassuolo) per la lotta al 4° posto contando il successo contro l'altra contendente, la Roma, settimana scorsa. Dopo i segnali importanti mostrati contro la Roma, potrebbe essere giunto il momento di rilanciare Diao – fresco di convocazione con il Senegal – dall’inizio. La freccia dei larianio sta bene, Fabregas sa che va comunque ancora gestito per evitare pericolose ricadute. Ma dovrebbe essere lui il grimaldello a destra per cercare di sfondare la linea a cinque del Pisa.
Toscani che vogliono continuare a sperare nella clamorosa rimonta salvezza. I sogni passano da una gara sulla carta ai limiti dell'impossibile al Sinigaglia. Il 3-1 con il Cagliari, condito da una bella prestazione giocando a lungo con l'uomo in meno, ha ridato quanto meno un po' di morale a una squadra che in questo campionato ha vinto solo due volte. E in trasferta non ha ancora ottenuto un successo.
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Como-Pisa, gara valida per la 30ª giornata di Serie e in programma oggi alle 12:30 allo stadio Sinigaglia di Como e sarà visibile su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Le probabili formazioni di Como-Pisa
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Jacob Ramon, Diego Carlos, Villa; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas
A disposizione: Tomqvist, Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Morata, Roberto, Lahdo, Rodriguez, Moreno, Kunh, Vojvoda, De Paoli, Van der Brempt. Indisponibili: Addai. Squalificati: nessuno. Diffidati: Da Cunha, Addai
PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Loyola, Hojholt, Tramoni, Angori; Moreo, Meister. Esposito. Allenatore: Hiljemark
A disposizione: Semper, Bozhinov, Akinsanmiro, Touré, Iling Junior, Stengs, Coppola, Luppichini, Piccinini, Albiol, Bettazzi, Stojilkovic, Lorran. Indisponibili: Bastoni, Lautaro, Mkhitaryan. Squalificati: Aebischer, Durosinmi. Diffidati: nessuno
Arbitro: Pairetto (Pinerolo). Assistenti: Mastrodonato e Fortunato. IV uomo: Mucera. Var: Meraviglia. Avar: Di Bello