Roma-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Eliminata dall'Europa League, con la Coppa Italia già sfumata, la Roma prova a restare aggrappata all'obiettivo quarto posto nella classifica di Serie A . Dopo il ko ai supplementari contro il Bologna di giovedì, la squadra di Gian Piero Gasperini torna all'Olimpico e riceve il Lecce dell'ex Eusebio Di Francesco, che prova a mettere i bastoni tra le ruote ad una Roma in crisi profonda. Due sole le vittorie nelle ultime undici partite tra A ed Europa , diciassette le reti subite. Quello del gol è un problema risolto (grazie anche a Malen, a quota 8), ma la solidità difensiva di inizio stagione è un lontano ricordo.

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Dove vedere Roma-Lecce: diretta tv e streaming

La partita tra Roma e Lecce è in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.

Roma-Lecce, probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Pellegrino, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Gollini, De Marzi, Tsimikas, Ghilardi, Ziolkowski, El Aynaoui, Vaz, Venturino, Zaragoza.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Perez, Jean, Ndaba, Fofana, Helgason, Sala, Marchwinski, Ndri, Cheddira.

ARBITRO: Sacchi. ASSISTENTI: Baccin-Zingarelli. QUARTO UOMO: Massimi. VAR: Ghersini. AVAR: Abisso.

Roma-Lecce, quote e pronostico