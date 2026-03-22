Bologna-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Dopo due vittorie casalinghe consecutive, prima contro il Sassuolo e poi contro il Milan in un Olimpico tornato pieno per una notte, la Lazio è attesa alla prova del nove sul campo del Bologna. L'obiettivo è duplice: centrare per la prima volta in stagione il terzo successo di fila e ritrovare i tre punti in trasferta, dove non vince da oltre due mesi (0-1 in casa del Verona). I biancocelesti fanno visita alla squadra di Italiano nel 30° turno di Serie A. I rossoblù vengono dalla vittoria sul campo della Roma negli ottavi di finale di Europa League. Già venduti oltre 27.000 biglietti, mentre non saranno presenti tifosi della squadra biancoceleste residenti nel Lazio.