Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bologna-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Rossoblù e biancocelesti si sfidano nel 30° turno del massimo campionato italiano
2 min

Dopo due vittorie casalinghe consecutive, prima contro il Sassuolo e poi contro il Milan in un Olimpico tornato pieno per una notte, la Lazio è attesa alla prova del nove sul campo del Bologna. L'obiettivo è duplice: centrare per la prima volta in stagione il terzo successo di fila e ritrovare i tre punti in trasferta, dove non vince da oltre due mesi (0-1 in casa del Verona). I biancocelesti fanno visita alla squadra di Italiano nel 30° turno di Serie A. I rossoblù vengono dalla vittoria sul campo della Roma negli ottavi di finale di Europa League. Già venduti oltre 27.000 biglietti, mentre non saranno presenti tifosi della squadra biancoceleste residenti nel Lazio.

Segui Bologna-Lazio LIVE sul nostro sito

Dove vedere Bologna-Lazio: diretta tv e streaming

La partita tra Bologna e Lazio è in programma alle ore 15 e sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Dazn.

Bologna-Lazio, probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Lykogiannis; Moro, Freuler, Sohm; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Allenatore: Italiano. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Casale, Helland, Joao Mario, Lucumi, Miranda, Ferguson, Dominguez, Castro, Rowe, Bernardeschi.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri. A disposizione: Furlanetto, Hysaj, Giacomone, Provstgaard, Lazzari, Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Dia.

ARBITRO: Feliciani. ASSISTENTI: Berti-Laudato. QUARTO UOMO: Zanotti. VAR: Di Paolo. AVAR: Giua.

Bologna-Lazio, quote e pronostico

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS